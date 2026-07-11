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FLJP: Franklin FTSE Japan ETF

40.99 USD 0.07 (0.17%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FLJP汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点40.94和高点41.17进行交易。

关注Franklin FTSE Japan ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLJP新闻

常见问题解答

FLJP股票今天的价格是多少？

Franklin FTSE Japan ETF股票今天的定价为40.99。它在40.94 - 41.17范围内交易，昨天的收盘价为40.92，交易量达到573。FLJP的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin FTSE Japan ETF股票是否支付股息？

Franklin FTSE Japan ETF目前的价值为40.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.54%和USD。实时查看图表以跟踪FLJP走势。

如何购买FLJP股票？

您可以以40.99的当前价格购买Franklin FTSE Japan ETF股票。订单通常设置在40.99或41.29附近，而573和-0.44%显示市场活动。立即关注FLJP的实时图表更新。

如何投资FLJP股票？

投资Franklin FTSE Japan ETF需要考虑年度范围33.45 - 41.53和当前价格40.99。许多人在以40.99或41.29下订单之前，会比较4.11%和。实时查看FLJP价格图表，了解每日变化。

Franklin FTSE Japan ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin FTSE Japan ETF的最高价格是41.53。在33.45 - 41.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin FTSE Japan ETF的绩效。

Franklin FTSE Japan ETF股票的最低价格是多少？

Franklin FTSE Japan ETF（FLJP）的最低价格为33.45。将其与当前的40.99和33.45 - 41.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLJP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLJP股票是什么时候拆分的？

Franklin FTSE Japan ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.92和22.54%中可见。

日范围
40.94 41.17
年范围
33.45 41.53
前一天收盘价
40.92
开盘价
41.17
卖价
40.99
买价
41.29
最低价
40.94
最高价
41.17
交易量
573
日变化
0.17%
月变化
4.11%
6个月变化
6.97%
年变化
22.54%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%