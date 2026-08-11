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FLJJ: AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan

34.42 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FLJJ за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.42, а максимальная — 34.43.

Следите за динамикой AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLJJ сегодня?

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan (FLJJ) сегодня оценивается на уровне 34.42. Инструмент торгуется в пределах 34.42 - 34.43, вчерашнее закрытие составило 34.43, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLJJ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan?

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan в настоящее время оценивается в 34.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.01% и USD. Отслеживайте движения FLJJ на графике в реальном времени.

Как купить акции FLJJ?

Вы можете купить акции AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan (FLJJ) по текущей цене 34.42. Ордера обычно размещаются около 34.42 или 34.72, тогда как 2 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLJJ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLJJ?

Инвестирование в AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan предполагает учет годового диапазона 30.73 - 34.43 и текущей цены 34.42. Многие сравнивают 0.97% и 6.99% перед размещением ордеров на 34.42 или 34.72. Изучайте ежедневные изменения цены FLJJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan?

Самая высокая цена AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan (FLJJ) за последний год составила 34.43. Акции заметно колебались в пределах 30.73 - 34.43, сравнение с 34.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan?

Самая низкая цена AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan (FLJJ) за год составила 30.73. Сравнение с текущими 34.42 и 30.73 - 34.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLJJ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLJJ?

В прошлом AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.43 и 12.01% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.42 34.43
Годовой диапазон
30.73 34.43
Предыдущее закрытие
34.43
Open
34.43
Bid
34.42
Ask
34.72
Low
34.42
High
34.43
Объем
2
Дневное изменение
-0.03%
Месячное изменение
0.97%
6-месячное изменение
6.99%
Годовое изменение
12.01%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%