Курс FLJJ за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.42, а максимальная — 34.43.

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