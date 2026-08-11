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FLJJ: AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan
Курс FLJJ за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.42, а максимальная — 34.43.
Следите за динамикой AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FLJJ сегодня?
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan (FLJJ) сегодня оценивается на уровне 34.42. Инструмент торгуется в пределах 34.42 - 34.43, вчерашнее закрытие составило 34.43, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLJJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan?
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan в настоящее время оценивается в 34.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.01% и USD. Отслеживайте движения FLJJ на графике в реальном времени.
Как купить акции FLJJ?
Вы можете купить акции AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan (FLJJ) по текущей цене 34.42. Ордера обычно размещаются около 34.42 или 34.72, тогда как 2 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLJJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FLJJ?
Инвестирование в AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan предполагает учет годового диапазона 30.73 - 34.43 и текущей цены 34.42. Многие сравнивают 0.97% и 6.99% перед размещением ордеров на 34.42 или 34.72. Изучайте ежедневные изменения цены FLJJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan?
Самая высокая цена AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan (FLJJ) за последний год составила 34.43. Акции заметно колебались в пределах 30.73 - 34.43, сравнение с 34.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan?
Самая низкая цена AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan (FLJJ) за год составила 30.73. Сравнение с текущими 34.42 и 30.73 - 34.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLJJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FLJJ?
В прошлом AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.43 и 12.01% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.43
- Open
- 34.43
- Bid
- 34.42
- Ask
- 34.72
- Low
- 34.42
- High
- 34.43
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- 0.97%
- 6-месячное изменение
- 6.99%
- Годовое изменение
- 12.01%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%