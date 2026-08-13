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FLJJ: AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan

34.42 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FLJJ汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点34.42和高点34.42进行交易。

关注AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FLJJ股票今天的价格是多少？

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan股票今天的定价为34.42。它在34.42 - 34.42范围内交易，昨天的收盘价为34.42，交易量达到1。FLJJ的实时价格图表显示了这些更新。

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan股票是否支付股息？

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan目前的价值为34.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.01%和USD。实时查看图表以跟踪FLJJ走势。

如何购买FLJJ股票？

您可以以34.42的当前价格购买AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan股票。订单通常设置在34.42或34.72附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注FLJJ的实时图表更新。

如何投资FLJJ股票？

投资AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan需要考虑年度范围30.73 - 34.43和当前价格34.42。许多人在以34.42或34.72下订单之前，会比较0.97%和。实时查看FLJJ价格图表，了解每日变化。

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan的最高价格是34.43。在30.73 - 34.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan的绩效。

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan股票的最低价格是多少？

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan（FLJJ）的最低价格为30.73。将其与当前的34.42和30.73 - 34.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLJJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLJJ股票是什么时候拆分的？

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.42和12.01%中可见。

日范围
34.42 34.42
年范围
30.73 34.43
前一天收盘价
34.42
开盘价
34.42
卖价
34.42
买价
34.72
最低价
34.42
最高价
34.42
交易量
1
日变化
0.00%
月变化
0.97%
6个月变化
6.99%
年变化
12.01%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%