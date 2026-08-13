FLJJ: AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan
今日FLJJ汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点34.42和高点34.42进行交易。
关注AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
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常见问题解答
FLJJ股票今天的价格是多少？
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan股票今天的定价为34.42。它在34.42 - 34.42范围内交易，昨天的收盘价为34.42，交易量达到1。FLJJ的实时价格图表显示了这些更新。
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan股票是否支付股息？
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan目前的价值为34.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.01%和USD。实时查看图表以跟踪FLJJ走势。
如何购买FLJJ股票？
您可以以34.42的当前价格购买AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan股票。订单通常设置在34.42或34.72附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注FLJJ的实时图表更新。
如何投资FLJJ股票？
投资AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan需要考虑年度范围30.73 - 34.43和当前价格34.42。许多人在以34.42或34.72下订单之前，会比较0.97%和。实时查看FLJJ价格图表，了解每日变化。
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan的最高价格是34.43。在30.73 - 34.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan的绩效。
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan股票的最低价格是多少？
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan（FLJJ）的最低价格为30.73。将其与当前的34.42和30.73 - 34.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLJJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FLJJ股票是什么时候拆分的？
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.42和12.01%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.42
- 开盘价
- 34.42
- 卖价
- 34.42
- 买价
- 34.72
- 最低价
- 34.42
- 最高价
- 34.42
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.97%
- 6个月变化
- 6.99%
- 年变化
- 12.01%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%