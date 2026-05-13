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FLHY: Franklin High Yield Corporate ETF
Курс FLHY за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.10, а максимальная — 24.15.
Следите за динамикой Franklin High Yield Corporate ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FLHY сегодня?
Franklin High Yield Corporate ETF (FLHY) сегодня оценивается на уровне 24.13. Инструмент торгуется в пределах 24.10 - 24.15, вчерашнее закрытие составило 24.16, а торговый объем достиг 631. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLHY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin High Yield Corporate ETF?
Franklin High Yield Corporate ETF в настоящее время оценивается в 24.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.37% и USD. Отслеживайте движения FLHY на графике в реальном времени.
Как купить акции FLHY?
Вы можете купить акции Franklin High Yield Corporate ETF (FLHY) по текущей цене 24.13. Ордера обычно размещаются около 24.13 или 24.43, тогда как 631 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLHY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FLHY?
Инвестирование в Franklin High Yield Corporate ETF предполагает учет годового диапазона 23.83 - 24.63 и текущей цены 24.13. Многие сравнивают 0.50% и -0.82% перед размещением ордеров на 24.13 или 24.43. Изучайте ежедневные изменения цены FLHY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Franklin High Yield Corporate ETF?
Самая высокая цена Franklin High Yield Corporate ETF (FLHY) за последний год составила 24.63. Акции заметно колебались в пределах 23.83 - 24.63, сравнение с 24.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin High Yield Corporate ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Franklin High Yield Corporate ETF?
Самая низкая цена Franklin High Yield Corporate ETF (FLHY) за год составила 23.83. Сравнение с текущими 24.13 и 23.83 - 24.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLHY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FLHY?
В прошлом Franklin High Yield Corporate ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.16 и -0.37% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.16
- Open
- 24.13
- Bid
- 24.13
- Ask
- 24.43
- Low
- 24.10
- High
- 24.15
- Объем
- 631
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- 0.50%
- 6-месячное изменение
- -0.82%
- Годовое изменение
- -0.37%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%