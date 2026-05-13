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FLHY: Franklin High Yield Corporate ETF

24.13 USD 0.03 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FLHY за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.10, а максимальная — 24.15.

Следите за динамикой Franklin High Yield Corporate ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLHY сегодня?

Franklin High Yield Corporate ETF (FLHY) сегодня оценивается на уровне 24.13. Инструмент торгуется в пределах 24.10 - 24.15, вчерашнее закрытие составило 24.16, а торговый объем достиг 631. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLHY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin High Yield Corporate ETF?

Franklin High Yield Corporate ETF в настоящее время оценивается в 24.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.37% и USD. Отслеживайте движения FLHY на графике в реальном времени.

Как купить акции FLHY?

Вы можете купить акции Franklin High Yield Corporate ETF (FLHY) по текущей цене 24.13. Ордера обычно размещаются около 24.13 или 24.43, тогда как 631 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLHY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLHY?

Инвестирование в Franklin High Yield Corporate ETF предполагает учет годового диапазона 23.83 - 24.63 и текущей цены 24.13. Многие сравнивают 0.50% и -0.82% перед размещением ордеров на 24.13 или 24.43. Изучайте ежедневные изменения цены FLHY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin High Yield Corporate ETF?

Самая высокая цена Franklin High Yield Corporate ETF (FLHY) за последний год составила 24.63. Акции заметно колебались в пределах 23.83 - 24.63, сравнение с 24.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin High Yield Corporate ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin High Yield Corporate ETF?

Самая низкая цена Franklin High Yield Corporate ETF (FLHY) за год составила 23.83. Сравнение с текущими 24.13 и 23.83 - 24.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLHY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLHY?

В прошлом Franklin High Yield Corporate ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.16 и -0.37% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.10 24.15
Годовой диапазон
23.83 24.63
Предыдущее закрытие
24.16
Open
24.13
Bid
24.13
Ask
24.43
Low
24.10
High
24.15
Объем
631
Дневное изменение
-0.12%
Месячное изменение
0.50%
6-месячное изменение
-0.82%
Годовое изменение
-0.37%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%