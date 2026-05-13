FLHY: Franklin High Yield Corporate ETF
今日FLHY汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点24.11和高点24.15进行交易。
关注Franklin High Yield Corporate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
FLHY股票今天的价格是多少？
Franklin High Yield Corporate ETF股票今天的定价为24.12。它在24.11 - 24.15范围内交易，昨天的收盘价为24.13，交易量达到283。FLHY的实时价格图表显示了这些更新。
Franklin High Yield Corporate ETF股票是否支付股息？
Franklin High Yield Corporate ETF目前的价值为24.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.41%和USD。实时查看图表以跟踪FLHY走势。
如何购买FLHY股票？
您可以以24.12的当前价格购买Franklin High Yield Corporate ETF股票。订单通常设置在24.12或24.42附近，而283和-0.12%显示市场活动。立即关注FLHY的实时图表更新。
如何投资FLHY股票？
投资Franklin High Yield Corporate ETF需要考虑年度范围23.83 - 24.63和当前价格24.12。许多人在以24.12或24.42下订单之前，会比较0.46%和。实时查看FLHY价格图表，了解每日变化。
Franklin High Yield Corporate ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Franklin High Yield Corporate ETF的最高价格是24.63。在23.83 - 24.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin High Yield Corporate ETF的绩效。
Franklin High Yield Corporate ETF股票的最低价格是多少？
Franklin High Yield Corporate ETF（FLHY）的最低价格为23.83。将其与当前的24.12和23.83 - 24.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FLHY股票是什么时候拆分的？
Franklin High Yield Corporate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.13和-0.41%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.13
- 开盘价
- 24.15
- 卖价
- 24.12
- 买价
- 24.42
- 最低价
- 24.11
- 最高价
- 24.15
- 交易量
- 283
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- 0.46%
- 6个月变化
- -0.86%
- 年变化
- -0.41%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%