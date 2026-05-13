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FLHY: Franklin High Yield Corporate ETF

24.12 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FLHY汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点24.11和高点24.15进行交易。

关注Franklin High Yield Corporate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLHY新闻

常见问题解答

FLHY股票今天的价格是多少？

Franklin High Yield Corporate ETF股票今天的定价为24.12。它在24.11 - 24.15范围内交易，昨天的收盘价为24.13，交易量达到283。FLHY的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin High Yield Corporate ETF股票是否支付股息？

Franklin High Yield Corporate ETF目前的价值为24.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.41%和USD。实时查看图表以跟踪FLHY走势。

如何购买FLHY股票？

您可以以24.12的当前价格购买Franklin High Yield Corporate ETF股票。订单通常设置在24.12或24.42附近，而283和-0.12%显示市场活动。立即关注FLHY的实时图表更新。

如何投资FLHY股票？

投资Franklin High Yield Corporate ETF需要考虑年度范围23.83 - 24.63和当前价格24.12。许多人在以24.12或24.42下订单之前，会比较0.46%和。实时查看FLHY价格图表，了解每日变化。

Franklin High Yield Corporate ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin High Yield Corporate ETF的最高价格是24.63。在23.83 - 24.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin High Yield Corporate ETF的绩效。

Franklin High Yield Corporate ETF股票的最低价格是多少？

Franklin High Yield Corporate ETF（FLHY）的最低价格为23.83。将其与当前的24.12和23.83 - 24.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLHY股票是什么时候拆分的？

Franklin High Yield Corporate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.13和-0.41%中可见。

日范围
24.11 24.15
年范围
23.83 24.63
前一天收盘价
24.13
开盘价
24.15
卖价
24.12
买价
24.42
最低价
24.11
最高价
24.15
交易量
283
日变化
-0.04%
月变化
0.46%
6个月变化
-0.86%
年变化
-0.41%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%