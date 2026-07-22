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FLEU: Franklin FTSE Eurozone ETF
Курс FLEU за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.93, а максимальная — 37.05.
Следите за динамикой Franklin FTSE Eurozone ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FLEU сегодня?
Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) сегодня оценивается на уровне 36.93. Инструмент торгуется в пределах 36.93 - 37.05, вчерашнее закрытие составило 36.99, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLEU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin FTSE Eurozone ETF?
Franklin FTSE Eurozone ETF в настоящее время оценивается в 36.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.88% и USD. Отслеживайте движения FLEU на графике в реальном времени.
Как купить акции FLEU?
Вы можете купить акции Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) по текущей цене 36.93. Ордера обычно размещаются около 36.93 или 37.23, тогда как 4 и -0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLEU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FLEU?
Инвестирование в Franklin FTSE Eurozone ETF предполагает учет годового диапазона 30.49 - 37.17 и текущей цены 36.93. Многие сравнивают 2.07% и 5.88% перед размещением ордеров на 36.93 или 37.23. Изучайте ежедневные изменения цены FLEU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Franklin FTSE Eurozone ETF?
Самая высокая цена Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) за последний год составила 37.17. Акции заметно колебались в пределах 30.49 - 37.17, сравнение с 36.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin FTSE Eurozone ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Franklin FTSE Eurozone ETF?
Самая низкая цена Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) за год составила 30.49. Сравнение с текущими 36.93 и 30.49 - 37.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLEU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FLEU?
В прошлом Franklin FTSE Eurozone ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.99 и 20.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.99
- Open
- 37.05
- Bid
- 36.93
- Ask
- 37.23
- Low
- 36.93
- High
- 37.05
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.16%
- Месячное изменение
- 2.07%
- 6-месячное изменение
- 5.88%
- Годовое изменение
- 20.88%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%