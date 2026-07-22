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FLEU: Franklin FTSE Eurozone ETF

36.93 USD 0.06 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FLEU за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.93, а максимальная — 37.05.

Следите за динамикой Franklin FTSE Eurozone ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLEU сегодня?

Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) сегодня оценивается на уровне 36.93. Инструмент торгуется в пределах 36.93 - 37.05, вчерашнее закрытие составило 36.99, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLEU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin FTSE Eurozone ETF?

Franklin FTSE Eurozone ETF в настоящее время оценивается в 36.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.88% и USD. Отслеживайте движения FLEU на графике в реальном времени.

Как купить акции FLEU?

Вы можете купить акции Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) по текущей цене 36.93. Ордера обычно размещаются около 36.93 или 37.23, тогда как 4 и -0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLEU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLEU?

Инвестирование в Franklin FTSE Eurozone ETF предполагает учет годового диапазона 30.49 - 37.17 и текущей цены 36.93. Многие сравнивают 2.07% и 5.88% перед размещением ордеров на 36.93 или 37.23. Изучайте ежедневные изменения цены FLEU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin FTSE Eurozone ETF?

Самая высокая цена Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) за последний год составила 37.17. Акции заметно колебались в пределах 30.49 - 37.17, сравнение с 36.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin FTSE Eurozone ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin FTSE Eurozone ETF?

Самая низкая цена Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) за год составила 30.49. Сравнение с текущими 36.93 и 30.49 - 37.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLEU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLEU?

В прошлом Franklin FTSE Eurozone ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.99 и 20.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.93 37.05
Годовой диапазон
30.49 37.17
Предыдущее закрытие
36.99
Open
37.05
Bid
36.93
Ask
37.23
Low
36.93
High
37.05
Объем
4
Дневное изменение
-0.16%
Месячное изменение
2.07%
6-месячное изменение
5.88%
Годовое изменение
20.88%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%