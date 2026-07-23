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FLEU: Franklin FTSE Eurozone ETF

37.02 USD 0.09 (0.24%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FLEU汇率已更改0.24%。当日，交易品种以低点37.01和高点37.15进行交易。

关注Franklin FTSE Eurozone ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLEU新闻

常见问题解答

FLEU股票今天的价格是多少？

Franklin FTSE Eurozone ETF股票今天的定价为37.02。它在37.01 - 37.15范围内交易，昨天的收盘价为36.93，交易量达到9。FLEU的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin FTSE Eurozone ETF股票是否支付股息？

Franklin FTSE Eurozone ETF目前的价值为37.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.18%和USD。实时查看图表以跟踪FLEU走势。

如何购买FLEU股票？

您可以以37.02的当前价格购买Franklin FTSE Eurozone ETF股票。订单通常设置在37.02或37.32附近，而9和-0.11%显示市场活动。立即关注FLEU的实时图表更新。

如何投资FLEU股票？

投资Franklin FTSE Eurozone ETF需要考虑年度范围30.49 - 37.17和当前价格37.02。许多人在以37.02或37.32下订单之前，会比较2.32%和。实时查看FLEU价格图表，了解每日变化。

Franklin FTSE Eurozone ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin FTSE Eurozone ETF的最高价格是37.17。在30.49 - 37.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin FTSE Eurozone ETF的绩效。

Franklin FTSE Eurozone ETF股票的最低价格是多少？

Franklin FTSE Eurozone ETF（FLEU）的最低价格为30.49。将其与当前的37.02和30.49 - 37.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLEU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLEU股票是什么时候拆分的？

Franklin FTSE Eurozone ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.93和21.18%中可见。

日范围
37.01 37.15
年范围
30.49 37.17
前一天收盘价
36.93
开盘价
37.06
卖价
37.02
买价
37.32
最低价
37.01
最高价
37.15
交易量
9
日变化
0.24%
月变化
2.32%
6个月变化
6.14%
年变化
21.18%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%