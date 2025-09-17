КотировкиРазделы
Валюты / FLD
FLD

3.08 USD 0.22 (6.67%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FLD за сегодня изменился на -6.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.07, а максимальная — 3.32.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
3.07 3.32
Годовой диапазон
2.52 13.93
Предыдущее закрытие
3.30
Open
3.28
Bid
3.08
Ask
3.38
Low
3.07
High
3.32
Объем
1.229 K
Дневное изменение
-6.67%
Месячное изменение
-13.24%
6-месячное изменение
-51.95%
Годовое изменение
-71.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.