FLD
3.87 USD 0.47 (13.82%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FLD hat sich für heute um 13.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.32 bis zu einem Hoch von 3.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.32 3.87
Jahresspanne
2.52 13.93
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.40
- Eröffnung
- 3.42
- Bid
- 3.87
- Ask
- 4.17
- Tief
- 3.32
- Hoch
- 3.87
- Volumen
- 257
- Tagesänderung
- 13.82%
- Monatsänderung
- 9.01%
- 6-Monatsänderung
- -39.63%
- Jahresänderung
- -64.50%
