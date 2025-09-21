Valute / FLD
FLD
4.53 USD 1.13 (33.24%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FLD ha avuto una variazione del 33.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.32 e ad un massimo di 4.59.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.32 4.59
Intervallo Annuale
2.52 13.93
- Chiusura Precedente
- 3.40
- Apertura
- 3.42
- Bid
- 4.53
- Ask
- 4.83
- Minimo
- 3.32
- Massimo
- 4.59
- Volume
- 1.624 K
- Variazione giornaliera
- 33.24%
- Variazione Mensile
- 27.61%
- Variazione Semestrale
- -29.33%
- Variazione Annuale
- -58.44%
21 settembre, domenica