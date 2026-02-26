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FLBR: Franklin FTSE Brazil ETF
Курс FLBR за сегодня изменился на -0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.81, а максимальная — 21.96.
Следите за динамикой Franklin FTSE Brazil ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FLBR сегодня?
Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) сегодня оценивается на уровне 21.84. Инструмент торгуется в пределах 21.81 - 21.96, вчерашнее закрытие составило 21.95, а торговый объем достиг 117. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLBR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin FTSE Brazil ETF?
Franklin FTSE Brazil ETF в настоящее время оценивается в 21.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.22% и USD. Отслеживайте движения FLBR на графике в реальном времени.
Как купить акции FLBR?
Вы можете купить акции Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) по текущей цене 21.84. Ордера обычно размещаются около 21.84 или 22.14, тогда как 117 и -0.55% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLBR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FLBR?
Инвестирование в Franklin FTSE Brazil ETF предполагает учет годового диапазона 17.65 - 26.24 и текущей цены 21.84. Многие сравнивают -4.08% и -7.22% перед размещением ордеров на 21.84 или 22.14. Изучайте ежедневные изменения цены FLBR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Franklin FTSE Brazil ETF?
Самая высокая цена Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) за последний год составила 26.24. Акции заметно колебались в пределах 17.65 - 26.24, сравнение с 21.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin FTSE Brazil ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Franklin FTSE Brazil ETF?
Самая низкая цена Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) за год составила 17.65. Сравнение с текущими 21.84 и 17.65 - 26.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLBR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FLBR?
В прошлом Franklin FTSE Brazil ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.95 и 22.22% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.95
- Open
- 21.96
- Bid
- 21.84
- Ask
- 22.14
- Low
- 21.81
- High
- 21.96
- Объем
- 117
- Дневное изменение
- -0.50%
- Месячное изменение
- -4.08%
- 6-месячное изменение
- -7.22%
- Годовое изменение
- 22.22%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%