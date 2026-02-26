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FLBR: Franklin FTSE Brazil ETF

21.84 USD 0.11 (0.50%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FLBR за сегодня изменился на -0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.81, а максимальная — 21.96.

Следите за динамикой Franklin FTSE Brazil ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLBR сегодня?

Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) сегодня оценивается на уровне 21.84. Инструмент торгуется в пределах 21.81 - 21.96, вчерашнее закрытие составило 21.95, а торговый объем достиг 117. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLBR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin FTSE Brazil ETF?

Franklin FTSE Brazil ETF в настоящее время оценивается в 21.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.22% и USD. Отслеживайте движения FLBR на графике в реальном времени.

Как купить акции FLBR?

Вы можете купить акции Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) по текущей цене 21.84. Ордера обычно размещаются около 21.84 или 22.14, тогда как 117 и -0.55% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLBR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLBR?

Инвестирование в Franklin FTSE Brazil ETF предполагает учет годового диапазона 17.65 - 26.24 и текущей цены 21.84. Многие сравнивают -4.08% и -7.22% перед размещением ордеров на 21.84 или 22.14. Изучайте ежедневные изменения цены FLBR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin FTSE Brazil ETF?

Самая высокая цена Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) за последний год составила 26.24. Акции заметно колебались в пределах 17.65 - 26.24, сравнение с 21.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin FTSE Brazil ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin FTSE Brazil ETF?

Самая низкая цена Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) за год составила 17.65. Сравнение с текущими 21.84 и 17.65 - 26.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLBR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLBR?

В прошлом Franklin FTSE Brazil ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.95 и 22.22% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.81 21.96
Годовой диапазон
17.65 26.24
Предыдущее закрытие
21.95
Open
21.96
Bid
21.84
Ask
22.14
Low
21.81
High
21.96
Объем
117
Дневное изменение
-0.50%
Месячное изменение
-4.08%
6-месячное изменение
-7.22%
Годовое изменение
22.22%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%