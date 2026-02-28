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FLBR: Franklin FTSE Brazil ETF

21.08 USD 0.76 (3.48%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FLBR汇率已更改-3.48%。当日，交易品种以低点21.03和高点21.76进行交易。

关注Franklin FTSE Brazil ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLBR新闻

常见问题解答

FLBR股票今天的价格是多少？

Franklin FTSE Brazil ETF股票今天的定价为21.08。它在21.03 - 21.76范围内交易，昨天的收盘价为21.84，交易量达到167。FLBR的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin FTSE Brazil ETF股票是否支付股息？

Franklin FTSE Brazil ETF目前的价值为21.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.96%和USD。实时查看图表以跟踪FLBR走势。

如何购买FLBR股票？

您可以以21.08的当前价格购买Franklin FTSE Brazil ETF股票。订单通常设置在21.08或21.38附近，而167和-3.13%显示市场活动。立即关注FLBR的实时图表更新。

如何投资FLBR股票？

投资Franklin FTSE Brazil ETF需要考虑年度范围17.65 - 26.24和当前价格21.08。许多人在以21.08或21.38下订单之前，会比较-7.42%和。实时查看FLBR价格图表，了解每日变化。

Franklin FTSE Brazil ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin FTSE Brazil ETF的最高价格是26.24。在17.65 - 26.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin FTSE Brazil ETF的绩效。

Franklin FTSE Brazil ETF股票的最低价格是多少？

Franklin FTSE Brazil ETF（FLBR）的最低价格为17.65。将其与当前的21.08和17.65 - 26.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLBR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLBR股票是什么时候拆分的？

Franklin FTSE Brazil ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.84和17.96%中可见。

日范围
21.03 21.76
年范围
17.65 26.24
前一天收盘价
21.84
开盘价
21.76
卖价
21.08
买价
21.38
最低价
21.03
最高价
21.76
交易量
167
日变化
-3.48%
月变化
-7.42%
6个月变化
-10.45%
年变化
17.96%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%