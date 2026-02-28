FLBR: Franklin FTSE Brazil ETF
今日FLBR汇率已更改-3.48%。当日，交易品种以低点21.03和高点21.76进行交易。
关注Franklin FTSE Brazil ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
FLBR股票今天的价格是多少？
Franklin FTSE Brazil ETF股票今天的定价为21.08。它在21.03 - 21.76范围内交易，昨天的收盘价为21.84，交易量达到167。FLBR的实时价格图表显示了这些更新。
Franklin FTSE Brazil ETF股票是否支付股息？
Franklin FTSE Brazil ETF目前的价值为21.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.96%和USD。实时查看图表以跟踪FLBR走势。
如何购买FLBR股票？
您可以以21.08的当前价格购买Franklin FTSE Brazil ETF股票。订单通常设置在21.08或21.38附近，而167和-3.13%显示市场活动。立即关注FLBR的实时图表更新。
如何投资FLBR股票？
投资Franklin FTSE Brazil ETF需要考虑年度范围17.65 - 26.24和当前价格21.08。许多人在以21.08或21.38下订单之前，会比较-7.42%和。实时查看FLBR价格图表，了解每日变化。
Franklin FTSE Brazil ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Franklin FTSE Brazil ETF的最高价格是26.24。在17.65 - 26.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin FTSE Brazil ETF的绩效。
Franklin FTSE Brazil ETF股票的最低价格是多少？
Franklin FTSE Brazil ETF（FLBR）的最低价格为17.65。将其与当前的21.08和17.65 - 26.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLBR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FLBR股票是什么时候拆分的？
Franklin FTSE Brazil ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.84和17.96%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.84
- 开盘价
- 21.76
- 卖价
- 21.08
- 买价
- 21.38
- 最低价
- 21.03
- 最高价
- 21.76
- 交易量
- 167
- 日变化
- -3.48%
- 月变化
- -7.42%
- 6个月变化
- -10.45%
- 年变化
- 17.96%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%