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FJUN: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

61.29 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FJUN за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.22, а максимальная — 61.40.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FJUN сегодня?

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) сегодня оценивается на уровне 61.29. Инструмент торгуется в пределах 61.22 - 61.40, вчерашнее закрытие составило 61.29, а торговый объем достиг 49. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FJUN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June?

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June в настоящее время оценивается в 61.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.86% и USD. Отслеживайте движения FJUN на графике в реальном времени.

Как купить акции FJUN?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) по текущей цене 61.29. Ордера обычно размещаются около 61.29 или 61.59, тогда как 49 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FJUN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FJUN?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June предполагает учет годового диапазона 54.62 - 61.45 и текущей цены 61.29. Многие сравнивают 1.41% и 6.68% перед размещением ордеров на 61.29 или 61.59. Изучайте ежедневные изменения цены FJUN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) за последний год составила 61.45. Акции заметно колебались в пределах 54.62 - 61.45, сравнение с 61.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) за год составила 54.62. Сравнение с текущими 61.29 и 54.62 - 61.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FJUN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FJUN?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 61.29 и 11.86% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
61.22 61.40
Годовой диапазон
54.62 61.45
Предыдущее закрытие
61.29
Open
61.26
Bid
61.29
Ask
61.59
Low
61.22
High
61.40
Объем
49
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
1.41%
6-месячное изменение
6.68%
Годовое изменение
11.86%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%