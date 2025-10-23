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FJUN: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June
Курс FJUN за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.22, а максимальная — 61.40.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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Новости FJUN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FJUN сегодня?
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) сегодня оценивается на уровне 61.29. Инструмент торгуется в пределах 61.22 - 61.40, вчерашнее закрытие составило 61.29, а торговый объем достиг 49. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FJUN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June?
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June в настоящее время оценивается в 61.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.86% и USD. Отслеживайте движения FJUN на графике в реальном времени.
Как купить акции FJUN?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) по текущей цене 61.29. Ордера обычно размещаются около 61.29 или 61.59, тогда как 49 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FJUN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FJUN?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June предполагает учет годового диапазона 54.62 - 61.45 и текущей цены 61.29. Многие сравнивают 1.41% и 6.68% перед размещением ордеров на 61.29 или 61.59. Изучайте ежедневные изменения цены FJUN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) за последний год составила 61.45. Акции заметно колебались в пределах 54.62 - 61.45, сравнение с 61.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) за год составила 54.62. Сравнение с текущими 61.29 и 54.62 - 61.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FJUN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FJUN?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 61.29 и 11.86% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 61.29
- Open
- 61.26
- Bid
- 61.29
- Ask
- 61.59
- Low
- 61.22
- High
- 61.40
- Объем
- 49
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 1.41%
- 6-месячное изменение
- 6.68%
- Годовое изменение
- 11.86%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%