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FJUN: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

61.28 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FJUN汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点61.10和高点61.38进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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FJUN新闻

常见问题解答

FJUN股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June股票今天的定价为61.28。它在61.10 - 61.38范围内交易，昨天的收盘价为61.29，交易量达到121。FJUN的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June目前的价值为61.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.85%和USD。实时查看图表以跟踪FJUN走势。

如何购买FJUN股票？

您可以以61.28的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June股票。订单通常设置在61.28或61.58附近，而121和-0.08%显示市场活动。立即关注FJUN的实时图表更新。

如何投资FJUN股票？

投资FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June需要考虑年度范围54.62 - 61.45和当前价格61.28。许多人在以61.28或61.58下订单之前，会比较1.39%和。实时查看FJUN价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June的最高价格是61.45。在54.62 - 61.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June的绩效。

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June（FJUN）的最低价格为54.62。将其与当前的61.28和54.62 - 61.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FJUN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FJUN股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、61.29和11.85%中可见。

日范围
61.10 61.38
年范围
54.62 61.45
前一天收盘价
61.29
开盘价
61.33
卖价
61.28
买价
61.58
最低价
61.10
最高价
61.38
交易量
121
日变化
-0.02%
月变化
1.39%
6个月变化
6.67%
年变化
11.85%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%