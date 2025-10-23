FJUN: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June
今日FJUN汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点61.10和高点61.38进行交易。
关注FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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FJUN新闻
常见问题解答
FJUN股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June股票今天的定价为61.28。它在61.10 - 61.38范围内交易，昨天的收盘价为61.29，交易量达到121。FJUN的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June目前的价值为61.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.85%和USD。实时查看图表以跟踪FJUN走势。
如何购买FJUN股票？
您可以以61.28的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June股票。订单通常设置在61.28或61.58附近，而121和-0.08%显示市场活动。立即关注FJUN的实时图表更新。
如何投资FJUN股票？
投资FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June需要考虑年度范围54.62 - 61.45和当前价格61.28。许多人在以61.28或61.58下订单之前，会比较1.39%和。实时查看FJUN价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June的最高价格是61.45。在54.62 - 61.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June的绩效。
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June（FJUN）的最低价格为54.62。将其与当前的61.28和54.62 - 61.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FJUN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FJUN股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、61.29和11.85%中可见。
- 前一天收盘价
- 61.29
- 开盘价
- 61.33
- 卖价
- 61.28
- 买价
- 61.58
- 最低价
- 61.10
- 最高价
- 61.38
- 交易量
- 121
- 日变化
- -0.02%
- 月变化
- 1.39%
- 6个月变化
- 6.67%
- 年变化
- 11.85%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%