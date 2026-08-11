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FJUL: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

61.32 USD 0.03 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FJUL за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.25, а максимальная — 61.39.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FJUL сегодня?

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) сегодня оценивается на уровне 61.32. Инструмент торгуется в пределах 61.25 - 61.39, вчерашнее закрытие составило 61.29, а торговый объем достиг 89. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FJUL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July?

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July в настоящее время оценивается в 61.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.98% и USD. Отслеживайте движения FJUL на графике в реальном времени.

Как купить акции FJUL?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) по текущей цене 61.32. Ордера обычно размещаются около 61.32 или 61.62, тогда как 89 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FJUL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FJUL?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July предполагает учет годового диапазона 53.15 - 61.39 и текущей цены 61.32. Многие сравнивают 1.62% и 8.96% перед размещением ордеров на 61.32 или 61.62. Изучайте ежедневные изменения цены FJUL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) за последний год составила 61.39. Акции заметно колебались в пределах 53.15 - 61.39, сравнение с 61.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) за год составила 53.15. Сравнение с текущими 61.32 и 53.15 - 61.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FJUL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FJUL?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 61.29 и 14.98% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
61.25 61.39
Годовой диапазон
53.15 61.39
Предыдущее закрытие
61.29
Open
61.28
Bid
61.32
Ask
61.62
Low
61.25
High
61.39
Объем
89
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
1.62%
6-месячное изменение
8.96%
Годовое изменение
14.98%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%