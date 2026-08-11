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FJUL: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July
Курс FJUL за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.25, а максимальная — 61.39.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FJUL сегодня?
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) сегодня оценивается на уровне 61.32. Инструмент торгуется в пределах 61.25 - 61.39, вчерашнее закрытие составило 61.29, а торговый объем достиг 89. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FJUL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July?
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July в настоящее время оценивается в 61.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.98% и USD. Отслеживайте движения FJUL на графике в реальном времени.
Как купить акции FJUL?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) по текущей цене 61.32. Ордера обычно размещаются около 61.32 или 61.62, тогда как 89 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FJUL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FJUL?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July предполагает учет годового диапазона 53.15 - 61.39 и текущей цены 61.32. Многие сравнивают 1.62% и 8.96% перед размещением ордеров на 61.32 или 61.62. Изучайте ежедневные изменения цены FJUL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) за последний год составила 61.39. Акции заметно колебались в пределах 53.15 - 61.39, сравнение с 61.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) за год составила 53.15. Сравнение с текущими 61.32 и 53.15 - 61.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FJUL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FJUL?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 61.29 и 14.98% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 61.29
- Open
- 61.28
- Bid
- 61.32
- Ask
- 61.62
- Low
- 61.25
- High
- 61.39
- Объем
- 89
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 1.62%
- 6-месячное изменение
- 8.96%
- Годовое изменение
- 14.98%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%