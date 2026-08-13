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FJUL: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

61.21 USD 0.11 (0.18%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FJUL汇率已更改-0.18%。当日，交易品种以低点61.18和高点61.35进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FJUL股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July股票今天的定价为61.21。它在61.18 - 61.35范围内交易，昨天的收盘价为61.32，交易量达到53。FJUL的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July目前的价值为61.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.78%和USD。实时查看图表以跟踪FJUL走势。

如何购买FJUL股票？

您可以以61.21的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July股票。订单通常设置在61.21或61.51附近，而53和-0.20%显示市场活动。立即关注FJUL的实时图表更新。

如何投资FJUL股票？

投资FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July需要考虑年度范围53.15 - 61.39和当前价格61.21。许多人在以61.21或61.51下订单之前，会比较1.44%和。实时查看FJUL价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July的最高价格是61.39。在53.15 - 61.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July的绩效。

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July（FJUL）的最低价格为53.15。将其与当前的61.21和53.15 - 61.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FJUL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FJUL股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、61.32和14.78%中可见。

日范围
61.18 61.35
年范围
53.15 61.39
前一天收盘价
61.32
开盘价
61.33
卖价
61.21
买价
61.51
最低价
61.18
最高价
61.35
交易量
53
日变化
-0.18%
月变化
1.44%
6个月变化
8.76%
年变化
14.78%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%