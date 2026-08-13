FJUL: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July
今日FJUL汇率已更改-0.18%。当日，交易品种以低点61.18和高点61.35进行交易。
关注FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
FJUL股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July股票今天的定价为61.21。它在61.18 - 61.35范围内交易，昨天的收盘价为61.32，交易量达到53。FJUL的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July目前的价值为61.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.78%和USD。实时查看图表以跟踪FJUL走势。
如何购买FJUL股票？
您可以以61.21的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July股票。订单通常设置在61.21或61.51附近，而53和-0.20%显示市场活动。立即关注FJUL的实时图表更新。
如何投资FJUL股票？
投资FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July需要考虑年度范围53.15 - 61.39和当前价格61.21。许多人在以61.21或61.51下订单之前，会比较1.44%和。实时查看FJUL价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July的最高价格是61.39。在53.15 - 61.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July的绩效。
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July（FJUL）的最低价格为53.15。将其与当前的61.21和53.15 - 61.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FJUL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FJUL股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、61.32和14.78%中可见。
- 前一天收盘价
- 61.32
- 开盘价
- 61.33
- 卖价
- 61.21
- 买价
- 61.51
- 最低价
- 61.18
- 最高价
- 61.35
- 交易量
- 53
- 日变化
- -0.18%
- 月变化
- 1.44%
- 6个月变化
- 8.76%
- 年变化
- 14.78%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%