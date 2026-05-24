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FGM: First Trust Germany AlphaDEX Fund

63.38 USD 0.55 (0.86%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FGM за сегодня изменился на -0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.38, а максимальная — 63.38.

Следите за динамикой First Trust Germany AlphaDEX Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FGM сегодня?

First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) сегодня оценивается на уровне 63.38. Инструмент торгуется в пределах 63.38 - 63.38, вчерашнее закрытие составило 63.93, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FGM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Germany AlphaDEX Fund?

First Trust Germany AlphaDEX Fund в настоящее время оценивается в 63.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.82% и USD. Отслеживайте движения FGM на графике в реальном времени.

Как купить акции FGM?

Вы можете купить акции First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) по текущей цене 63.38. Ордера обычно размещаются около 63.38 или 63.68, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FGM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FGM?

Инвестирование в First Trust Germany AlphaDEX Fund предполагает учет годового диапазона 54.50 - 71.12 и текущей цены 63.38. Многие сравнивают -0.97% и -5.80% перед размещением ордеров на 63.38 или 63.68. Изучайте ежедневные изменения цены FGM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Germany AlphaDEX Fund?

Самая высокая цена First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) за последний год составила 71.12. Акции заметно колебались в пределах 54.50 - 71.12, сравнение с 63.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Germany AlphaDEX Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Germany AlphaDEX Fund?

Самая низкая цена First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) за год составила 54.50. Сравнение с текущими 63.38 и 54.50 - 71.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FGM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FGM?

В прошлом First Trust Germany AlphaDEX Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 63.93 и 12.82% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
63.38 63.38
Годовой диапазон
54.50 71.12
Предыдущее закрытие
63.93
Open
63.38
Bid
63.38
Ask
63.68
Low
63.38
High
63.38
Объем
1
Дневное изменение
-0.86%
Месячное изменение
-0.97%
6-месячное изменение
-5.80%
Годовое изменение
12.82%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%