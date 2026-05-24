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FGM: First Trust Germany AlphaDEX Fund
Курс FGM за сегодня изменился на -0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.38, а максимальная — 63.38.
Следите за динамикой First Trust Germany AlphaDEX Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FGM сегодня?
First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) сегодня оценивается на уровне 63.38. Инструмент торгуется в пределах 63.38 - 63.38, вчерашнее закрытие составило 63.93, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FGM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Germany AlphaDEX Fund?
First Trust Germany AlphaDEX Fund в настоящее время оценивается в 63.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.82% и USD. Отслеживайте движения FGM на графике в реальном времени.
Как купить акции FGM?
Вы можете купить акции First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) по текущей цене 63.38. Ордера обычно размещаются около 63.38 или 63.68, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FGM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FGM?
Инвестирование в First Trust Germany AlphaDEX Fund предполагает учет годового диапазона 54.50 - 71.12 и текущей цены 63.38. Многие сравнивают -0.97% и -5.80% перед размещением ордеров на 63.38 или 63.68. Изучайте ежедневные изменения цены FGM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Germany AlphaDEX Fund?
Самая высокая цена First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) за последний год составила 71.12. Акции заметно колебались в пределах 54.50 - 71.12, сравнение с 63.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Germany AlphaDEX Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Germany AlphaDEX Fund?
Самая низкая цена First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) за год составила 54.50. Сравнение с текущими 63.38 и 54.50 - 71.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FGM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FGM?
В прошлом First Trust Germany AlphaDEX Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 63.93 и 12.82% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 63.93
- Open
- 63.38
- Bid
- 63.38
- Ask
- 63.68
- Low
- 63.38
- High
- 63.38
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.86%
- Месячное изменение
- -0.97%
- 6-месячное изменение
- -5.80%
- Годовое изменение
- 12.82%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%