FGM: First Trust德国AlphaDEX基金
今日FGM汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点63.38和高点63.38进行交易。
关注First Trust德国AlphaDEX基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
FGM股票今天的价格是多少？
First Trust德国AlphaDEX基金股票今天的定价为63.38。它在63.38 - 63.38范围内交易，昨天的收盘价为63.38，交易量达到1。FGM的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust德国AlphaDEX基金股票是否支付股息？
First Trust德国AlphaDEX基金目前的价值为63.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.82%和USD。实时查看图表以跟踪FGM走势。
如何购买FGM股票？
您可以以63.38的当前价格购买First Trust德国AlphaDEX基金股票。订单通常设置在63.38或63.68附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注FGM的实时图表更新。
如何投资FGM股票？
投资First Trust德国AlphaDEX基金需要考虑年度范围54.50 - 71.12和当前价格63.38。许多人在以63.38或63.68下订单之前，会比较-0.97%和。实时查看FGM价格图表，了解每日变化。
First Trust德国AlphaDEX基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust德国AlphaDEX基金的最高价格是71.12。在54.50 - 71.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust德国AlphaDEX基金的绩效。
First Trust德国AlphaDEX基金股票的最低价格是多少？
First Trust德国AlphaDEX基金（FGM）的最低价格为54.50。将其与当前的63.38和54.50 - 71.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FGM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FGM股票是什么时候拆分的？
First Trust德国AlphaDEX基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、63.38和12.82%中可见。
- 前一天收盘价
- 63.38
- 开盘价
- 63.38
- 卖价
- 63.38
- 买价
- 63.68
- 最低价
- 63.38
- 最高价
- 63.38
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -0.97%
- 6个月变化
- -5.80%
- 年变化
- 12.82%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%