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FGM: First Trust德国AlphaDEX基金

63.38 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FGM汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点63.38和高点63.38进行交易。

关注First Trust德国AlphaDEX基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FGM新闻

常见问题解答

FGM股票今天的价格是多少？

First Trust德国AlphaDEX基金股票今天的定价为63.38。它在63.38 - 63.38范围内交易，昨天的收盘价为63.38，交易量达到1。FGM的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust德国AlphaDEX基金股票是否支付股息？

First Trust德国AlphaDEX基金目前的价值为63.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.82%和USD。实时查看图表以跟踪FGM走势。

如何购买FGM股票？

您可以以63.38的当前价格购买First Trust德国AlphaDEX基金股票。订单通常设置在63.38或63.68附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注FGM的实时图表更新。

如何投资FGM股票？

投资First Trust德国AlphaDEX基金需要考虑年度范围54.50 - 71.12和当前价格63.38。许多人在以63.38或63.68下订单之前，会比较-0.97%和。实时查看FGM价格图表，了解每日变化。

First Trust德国AlphaDEX基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust德国AlphaDEX基金的最高价格是71.12。在54.50 - 71.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust德国AlphaDEX基金的绩效。

First Trust德国AlphaDEX基金股票的最低价格是多少？

First Trust德国AlphaDEX基金（FGM）的最低价格为54.50。将其与当前的63.38和54.50 - 71.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FGM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FGM股票是什么时候拆分的？

First Trust德国AlphaDEX基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、63.38和12.82%中可见。

日范围
63.38 63.38
年范围
54.50 71.12
前一天收盘价
63.38
开盘价
63.38
卖价
63.38
买价
63.68
最低价
63.38
最高价
63.38
交易量
1
日变化
0.00%
月变化
-0.97%
6个月变化
-5.80%
年变化
12.82%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%