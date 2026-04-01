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FEMB: First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF

29.71 USD 0.17 (0.57%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FEMB за сегодня изменился на -0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.59, а максимальная — 29.83.

Следите за динамикой First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FEMB сегодня?

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) сегодня оценивается на уровне 29.71. Инструмент торгуется в пределах 29.59 - 29.83, вчерашнее закрытие составило 29.88, а торговый объем достиг 87. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FEMB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF?

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF в настоящее время оценивается в 29.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.41% и USD. Отслеживайте движения FEMB на графике в реальном времени.

Как купить акции FEMB?

Вы можете купить акции First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) по текущей цене 29.71. Ордера обычно размещаются около 29.71 или 30.01, тогда как 87 и -0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FEMB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FEMB?

Инвестирование в First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF предполагает учет годового диапазона 28.30 - 31.55 и текущей цены 29.71. Многие сравнивают 1.09% и -2.91% перед размещением ордеров на 29.71 или 30.01. Изучайте ежедневные изменения цены FEMB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF?

Самая высокая цена First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) за последний год составила 31.55. Акции заметно колебались в пределах 28.30 - 31.55, сравнение с 29.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF?

Самая низкая цена First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) за год составила 28.30. Сравнение с текущими 29.71 и 28.30 - 31.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FEMB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FEMB?

В прошлом First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.88 и 2.41% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.59 29.83
Годовой диапазон
28.30 31.55
Предыдущее закрытие
29.88
Open
29.83
Bid
29.71
Ask
30.01
Low
29.59
High
29.83
Объем
87
Дневное изменение
-0.57%
Месячное изменение
1.09%
6-месячное изменение
-2.91%
Годовое изменение
2.41%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%