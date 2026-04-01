FEMB: First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
今日FEMB汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点29.47和高点29.74进行交易。
关注First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FEMB新闻
- Global Sustainable Finance 2026: Growth On The Horizon
- 4 Themes For Fixed Income: The Themes Driving Bond Markets
- Emerging Asia (Ex China) Government Bonds Monthly – August 2026
- Frontier Debt: Carry, Catalysts, And Country Selection
- Bond Markets Getting Oversold; Fed Funds Futures Indicate FOMC Will Stand Pat On July 29
- Sustainable Investment Insights - Bi-Annual Report: July 2026
- Old-Fashioned Bond Math For A New-Fashioned Fed
- Japan Bonds Tell Global Repricing Story
- Q3 2026 Fixed Income Perspectives
- Emerging Asia (Ex China) Government Bonds Monthly
- Fragmentation Favors Emerging Markets
- Columbia Threadneedle Fixed-Income Monitor: June 2026
- The Asset Class Hiding In Plain Sight
- Opportunities Emerge In A Higher-Yield World
- Energy Credit Market Returns Reflect Sector Discipline
- Emerging Asia (Ex.China) Government Bonds Monthly
- Emerging Market Debt: The Next Frontier For AI Disruption?
- Asset Allocation Outlook Q2 2026: Beyond The Conflict
- EM Debt: Resilience Amid Volatility
- Q2 2026 Fixed Income Perspectives
- How The Oil Shock Is Clouding The Outlook For Interest Rates
- Getting Smarter - The Case For Global GDP Weighted Sov.Bond Indexes Strengthens?
- The New Divide In ASEAN Debt
- Blended Finance: Bridging The Sustainability Funding Gap
常见问题解答
FEMB股票今天的价格是多少？
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF股票今天的定价为29.64。它在29.47 - 29.74范围内交易，昨天的收盘价为29.71，交易量达到96。FEMB的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF股票是否支付股息？
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF目前的价值为29.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.17%和USD。实时查看图表以跟踪FEMB走势。
如何购买FEMB股票？
您可以以29.64的当前价格购买First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF股票。订单通常设置在29.64或29.94附近，而96和-0.20%显示市场活动。立即关注FEMB的实时图表更新。
如何投资FEMB股票？
投资First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF需要考虑年度范围28.30 - 31.55和当前价格29.64。许多人在以29.64或29.94下订单之前，会比较0.85%和。实时查看FEMB价格图表，了解每日变化。
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF的最高价格是31.55。在28.30 - 31.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF的绩效。
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF股票的最低价格是多少？
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF（FEMB）的最低价格为28.30。将其与当前的29.64和28.30 - 31.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FEMB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FEMB股票是什么时候拆分的？
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.71和2.17%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.71
- 开盘价
- 29.70
- 卖价
- 29.64
- 买价
- 29.94
- 最低价
- 29.47
- 最高价
- 29.74
- 交易量
- 96
- 日变化
- -0.24%
- 月变化
- 0.85%
- 6个月变化
- -3.14%
- 年变化
- 2.17%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%