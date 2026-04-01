报价部分
货币 / FEMB
回到股票

FEMB: First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF

29.64 USD 0.07 (0.24%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FEMB汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点29.47和高点29.74进行交易。

关注First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FEMB新闻

常见问题解答

FEMB股票今天的价格是多少？

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF股票今天的定价为29.64。它在29.47 - 29.74范围内交易，昨天的收盘价为29.71，交易量达到96。FEMB的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF股票是否支付股息？

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF目前的价值为29.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.17%和USD。实时查看图表以跟踪FEMB走势。

如何购买FEMB股票？

您可以以29.64的当前价格购买First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF股票。订单通常设置在29.64或29.94附近，而96和-0.20%显示市场活动。立即关注FEMB的实时图表更新。

如何投资FEMB股票？

投资First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF需要考虑年度范围28.30 - 31.55和当前价格29.64。许多人在以29.64或29.94下订单之前，会比较0.85%和。实时查看FEMB价格图表，了解每日变化。

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF的最高价格是31.55。在28.30 - 31.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF的绩效。

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF（FEMB）的最低价格为28.30。将其与当前的29.64和28.30 - 31.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FEMB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FEMB股票是什么时候拆分的？

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.71和2.17%中可见。

日范围
29.47 29.74
年范围
28.30 31.55
前一天收盘价
29.71
开盘价
29.70
卖价
29.64
买价
29.94
最低价
29.47
最高价
29.74
交易量
96
日变化
-0.24%
月变化
0.85%
6个月变化
-3.14%
年变化
2.17%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%