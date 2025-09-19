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FEDM: FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun

66.11 USD 1.49 (2.31%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FEDM за сегодня изменился на 2.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.11, а максимальная — 66.13.

Следите за динамикой FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FEDM сегодня?

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun (FEDM) сегодня оценивается на уровне 66.11. Инструмент торгуется в пределах 66.11 - 66.13, вчерашнее закрытие составило 64.62, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FEDM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun?

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun в настоящее время оценивается в 66.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.09% и USD. Отслеживайте движения FEDM на графике в реальном времени.

Как купить акции FEDM?

Вы можете купить акции FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun (FEDM) по текущей цене 66.11. Ордера обычно размещаются около 66.11 или 66.41, тогда как 2 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FEDM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FEDM?

Инвестирование в FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun предполагает учет годового диапазона 53.55 - 66.13 и текущей цены 66.11. Многие сравнивают 2.31% и 5.69% перед размещением ордеров на 66.11 или 66.41. Изучайте ежедневные изменения цены FEDM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun?

Самая высокая цена FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun (FEDM) за последний год составила 66.13. Акции заметно колебались в пределах 53.55 - 66.13, сравнение с 64.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun?

Самая низкая цена FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun (FEDM) за год составила 53.55. Сравнение с текущими 66.11 и 53.55 - 66.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FEDM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FEDM?

В прошлом FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 64.62 и 17.09% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
66.11 66.13
Годовой диапазон
53.55 66.13
Предыдущее закрытие
64.62
Open
66.13
Bid
66.11
Ask
66.41
Low
66.11
High
66.13
Объем
2
Дневное изменение
2.31%
Месячное изменение
2.31%
6-месячное изменение
5.69%
Годовое изменение
17.09%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%