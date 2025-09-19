Курс FEDM за сегодня изменился на 2.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.11, а максимальная — 66.13.

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