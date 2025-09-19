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FEDM: FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun
Курс FEDM за сегодня изменился на 2.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.11, а максимальная — 66.13.
Следите за динамикой FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FEDM сегодня?
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun (FEDM) сегодня оценивается на уровне 66.11. Инструмент торгуется в пределах 66.11 - 66.13, вчерашнее закрытие составило 64.62, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FEDM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun?
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun в настоящее время оценивается в 66.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.09% и USD. Отслеживайте движения FEDM на графике в реальном времени.
Как купить акции FEDM?
Вы можете купить акции FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun (FEDM) по текущей цене 66.11. Ордера обычно размещаются около 66.11 или 66.41, тогда как 2 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FEDM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FEDM?
Инвестирование в FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun предполагает учет годового диапазона 53.55 - 66.13 и текущей цены 66.11. Многие сравнивают 2.31% и 5.69% перед размещением ордеров на 66.11 или 66.41. Изучайте ежедневные изменения цены FEDM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun?
Самая высокая цена FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun (FEDM) за последний год составила 66.13. Акции заметно колебались в пределах 53.55 - 66.13, сравнение с 64.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun?
Самая низкая цена FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun (FEDM) за год составила 53.55. Сравнение с текущими 66.11 и 53.55 - 66.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FEDM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FEDM?
В прошлом FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 64.62 и 17.09% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 64.62
- Open
- 66.13
- Bid
- 66.11
- Ask
- 66.41
- Low
- 66.11
- High
- 66.13
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 2.31%
- Месячное изменение
- 2.31%
- 6-месячное изменение
- 5.69%
- Годовое изменение
- 17.09%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%