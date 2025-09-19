FEDM: FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun
今日FEDM汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点65.38和高点66.08进行交易。
关注FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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FEDM新闻
常见问题解答
FEDM股票今天的价格是多少？
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun股票今天的定价为66.08。它在65.38 - 66.08范围内交易，昨天的收盘价为66.11，交易量达到2。FEDM的实时价格图表显示了这些更新。
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun股票是否支付股息？
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun目前的价值为66.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.04%和USD。实时查看图表以跟踪FEDM走势。
如何购买FEDM股票？
您可以以66.08的当前价格购买FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun股票。订单通常设置在66.08或66.38附近，而2和1.07%显示市场活动。立即关注FEDM的实时图表更新。
如何投资FEDM股票？
投资FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun需要考虑年度范围53.55 - 66.13和当前价格66.08。许多人在以66.08或66.38下订单之前，会比较2.26%和。实时查看FEDM价格图表，了解每日变化。
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun的最高价格是66.13。在53.55 - 66.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun的绩效。
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun股票的最低价格是多少？
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun（FEDM）的最低价格为53.55。将其与当前的66.08和53.55 - 66.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FEDM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FEDM股票是什么时候拆分的？
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、66.11和17.04%中可见。
- 前一天收盘价
- 66.11
- 开盘价
- 65.38
- 卖价
- 66.08
- 买价
- 66.38
- 最低价
- 65.38
- 最高价
- 66.08
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.05%
- 月变化
- 2.26%
- 6个月变化
- 5.64%
- 年变化
- 17.04%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%