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FEDM: FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun

66.08 USD 0.03 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FEDM汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点65.38和高点66.08进行交易。

关注FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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FEDM新闻

常见问题解答

FEDM股票今天的价格是多少？

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun股票今天的定价为66.08。它在65.38 - 66.08范围内交易，昨天的收盘价为66.11，交易量达到2。FEDM的实时价格图表显示了这些更新。

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun股票是否支付股息？

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun目前的价值为66.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.04%和USD。实时查看图表以跟踪FEDM走势。

如何购买FEDM股票？

您可以以66.08的当前价格购买FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun股票。订单通常设置在66.08或66.38附近，而2和1.07%显示市场活动。立即关注FEDM的实时图表更新。

如何投资FEDM股票？

投资FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun需要考虑年度范围53.55 - 66.13和当前价格66.08。许多人在以66.08或66.38下订单之前，会比较2.26%和。实时查看FEDM价格图表，了解每日变化。

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun的最高价格是66.13。在53.55 - 66.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun的绩效。

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun股票的最低价格是多少？

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun（FEDM）的最低价格为53.55。将其与当前的66.08和53.55 - 66.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FEDM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FEDM股票是什么时候拆分的？

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、66.11和17.04%中可见。

日范围
65.38 66.08
年范围
53.55 66.13
前一天收盘价
66.11
开盘价
65.38
卖价
66.08
买价
66.38
最低价
65.38
最高价
66.08
交易量
2
日变化
-0.05%
月变化
2.26%
6个月变化
5.64%
年变化
17.04%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%