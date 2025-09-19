FEDM股票今天的价格是多少？ FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun股票今天的定价为66.08。它在65.38 - 66.08范围内交易，昨天的收盘价为66.11，交易量达到2。FEDM的实时价格图表显示了这些更新。

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun股票是否支付股息？ FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun目前的价值为66.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.04%和USD。实时查看图表以跟踪FEDM走势。

如何购买FEDM股票？ 您可以以66.08的当前价格购买FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun股票。订单通常设置在66.08或66.38附近，而2和1.07%显示市场活动。立即关注FEDM的实时图表更新。

如何投资FEDM股票？ 投资FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun需要考虑年度范围53.55 - 66.13和当前价格66.08。许多人在以66.08或66.38下订单之前，会比较2.26%和。实时查看FEDM价格图表，了解每日变化。

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun的最高价格是66.13。在53.55 - 66.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun的绩效。

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun股票的最低价格是多少？ FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fun（FEDM）的最低价格为53.55。将其与当前的66.08和53.55 - 66.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FEDM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。