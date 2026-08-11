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FEBT: AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Feb ET
Курс FEBT за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.98, а максимальная — 42.10.
Следите за динамикой AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Feb ET. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
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- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FEBT сегодня?
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Feb ET (FEBT) сегодня оценивается на уровне 42.04. Инструмент торгуется в пределах 41.98 - 42.10, вчерашнее закрытие составило 41.98, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FEBT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Feb ET?
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Feb ET в настоящее время оценивается в 42.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.80% и USD. Отслеживайте движения FEBT на графике в реальном времени.
Как купить акции FEBT?
Вы можете купить акции AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Feb ET (FEBT) по текущей цене 42.04. Ордера обычно размещаются около 42.04 или 42.34, тогда как 13 и 0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FEBT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FEBT?
Инвестирование в AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Feb ET предполагает учет годового диапазона 36.67 - 42.10 и текущей цены 42.04. Многие сравнивают 1.03% и 8.77% перед размещением ордеров на 42.04 или 42.34. Изучайте ежедневные изменения цены FEBT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Feb ET?
Самая высокая цена AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Feb ET (FEBT) за последний год составила 42.10. Акции заметно колебались в пределах 36.67 - 42.10, сравнение с 41.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Feb ET на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Feb ET?
Самая низкая цена AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Feb ET (FEBT) за год составила 36.67. Сравнение с текущими 42.04 и 36.67 - 42.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FEBT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FEBT?
В прошлом AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Feb ET проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.98 и 8.80% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.98
- Open
- 41.98
- Bid
- 42.04
- Ask
- 42.34
- Low
- 41.98
- High
- 42.10
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- 0.14%
- Месячное изменение
- 1.03%
- 6-месячное изменение
- 8.77%
- Годовое изменение
- 8.80%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%