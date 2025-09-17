Валюты / FEBO
FEBO: Fenbo Holdings Limited
0.76 USD 0.06 (7.32%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FEBO за сегодня изменился на -7.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.76, а максимальная — 0.79.
Следите за динамикой Fenbo Holdings Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.76 0.79
Годовой диапазон
0.61 6.16
- Предыдущее закрытие
- 0.82
- Open
- 0.79
- Bid
- 0.76
- Ask
- 1.06
- Low
- 0.76
- High
- 0.79
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- -7.32%
- Месячное изменение
- 5.56%
- 6-месячное изменение
- -39.20%
- Годовое изменение
- -87.40%
