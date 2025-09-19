Währungen / FEBO
FEBO: Fenbo Holdings Limited
0.80 USD 0.01 (1.27%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FEBO hat sich für heute um 1.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.76 bis zu einem Hoch von 0.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fenbo Holdings Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.76 0.80
Jahresspanne
0.61 6.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.79
- Eröffnung
- 0.76
- Bid
- 0.80
- Ask
- 1.10
- Tief
- 0.76
- Hoch
- 0.80
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 1.27%
- Monatsänderung
- 11.11%
- 6-Monatsänderung
- -36.00%
- Jahresänderung
- -86.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K