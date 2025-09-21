Valute / FEBO
FEBO: Fenbo Holdings Limited
0.79 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FEBO ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.76 e ad un massimo di 0.80.
Segui le dinamiche di Fenbo Holdings Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.76 0.80
Intervallo Annuale
0.61 6.16
- Chiusura Precedente
- 0.79
- Apertura
- 0.76
- Bid
- 0.79
- Ask
- 1.09
- Minimo
- 0.76
- Massimo
- 0.80
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 9.72%
- Variazione Semestrale
- -36.80%
- Variazione Annuale
- -86.90%
21 settembre, domenica