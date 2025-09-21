QuotazioniSezioni
FEBO: Fenbo Holdings Limited

0.79 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FEBO ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.76 e ad un massimo di 0.80.

Segui le dinamiche di Fenbo Holdings Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.76 0.80
Intervallo Annuale
0.61 6.16
Chiusura Precedente
0.79
Apertura
0.76
Bid
0.79
Ask
1.09
Minimo
0.76
Massimo
0.80
Volume
4
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
9.72%
Variazione Semestrale
-36.80%
Variazione Annuale
-86.90%
21 settembre, domenica