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FDTX: Fidelity Disruptive Technology ETF
Курс FDTX за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.79, а максимальная — 55.59.
Следите за динамикой Fidelity Disruptive Technology ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Новости FDTX
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FDTX сегодня?
Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) сегодня оценивается на уровне 54.84. Инструмент торгуется в пределах 54.79 - 55.59, вчерашнее закрытие составило 55.09, а торговый объем достиг 159. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FDTX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Disruptive Technology ETF?
Fidelity Disruptive Technology ETF в настоящее время оценивается в 54.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 45.50% и USD. Отслеживайте движения FDTX на графике в реальном времени.
Как купить акции FDTX?
Вы можете купить акции Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) по текущей цене 54.84. Ордера обычно размещаются около 54.84 или 55.14, тогда как 159 и -0.47% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FDTX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FDTX?
Инвестирование в Fidelity Disruptive Technology ETF предполагает учет годового диапазона 34.85 - 62.47 и текущей цены 54.84. Многие сравнивают 8.51% и 44.05% перед размещением ордеров на 54.84 или 55.14. Изучайте ежедневные изменения цены FDTX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Disruptive Technology ETF?
Самая высокая цена Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) за последний год составила 62.47. Акции заметно колебались в пределах 34.85 - 62.47, сравнение с 55.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Disruptive Technology ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Disruptive Technology ETF?
Самая низкая цена Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) за год составила 34.85. Сравнение с текущими 54.84 и 34.85 - 62.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FDTX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FDTX?
В прошлом Fidelity Disruptive Technology ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 55.09 и 45.50% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 55.09
- Open
- 55.10
- Bid
- 54.84
- Ask
- 55.14
- Low
- 54.79
- High
- 55.59
- Объем
- 159
- Дневное изменение
- -0.45%
- Месячное изменение
- 8.51%
- 6-месячное изменение
- 44.05%
- Годовое изменение
- 45.50%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%