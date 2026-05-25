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FDTX: Fidelity Disruptive Technology ETF

54.84 USD 0.25 (0.45%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FDTX за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.79, а максимальная — 55.59.

Следите за динамикой Fidelity Disruptive Technology ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FDTX сегодня?

Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) сегодня оценивается на уровне 54.84. Инструмент торгуется в пределах 54.79 - 55.59, вчерашнее закрытие составило 55.09, а торговый объем достиг 159. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FDTX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Disruptive Technology ETF?

Fidelity Disruptive Technology ETF в настоящее время оценивается в 54.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 45.50% и USD. Отслеживайте движения FDTX на графике в реальном времени.

Как купить акции FDTX?

Вы можете купить акции Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) по текущей цене 54.84. Ордера обычно размещаются около 54.84 или 55.14, тогда как 159 и -0.47% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FDTX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FDTX?

Инвестирование в Fidelity Disruptive Technology ETF предполагает учет годового диапазона 34.85 - 62.47 и текущей цены 54.84. Многие сравнивают 8.51% и 44.05% перед размещением ордеров на 54.84 или 55.14. Изучайте ежедневные изменения цены FDTX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Disruptive Technology ETF?

Самая высокая цена Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) за последний год составила 62.47. Акции заметно колебались в пределах 34.85 - 62.47, сравнение с 55.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Disruptive Technology ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Disruptive Technology ETF?

Самая низкая цена Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) за год составила 34.85. Сравнение с текущими 54.84 и 34.85 - 62.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FDTX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FDTX?

В прошлом Fidelity Disruptive Technology ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 55.09 и 45.50% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
54.79 55.59
Годовой диапазон
34.85 62.47
Предыдущее закрытие
55.09
Open
55.10
Bid
54.84
Ask
55.14
Low
54.79
High
55.59
Объем
159
Дневное изменение
-0.45%
Месячное изменение
8.51%
6-месячное изменение
44.05%
Годовое изменение
45.50%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%