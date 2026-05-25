FDTX: Fidelity Disruptive Technology ETF
今日FDTX汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点54.57和高点55.13进行交易。
关注Fidelity Disruptive Technology ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
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- MN
FDTX新闻
常见问题解答
FDTX股票今天的价格是多少？
Fidelity Disruptive Technology ETF股票今天的定价为54.94。它在54.57 - 55.13范围内交易，昨天的收盘价为54.84，交易量达到26。FDTX的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity Disruptive Technology ETF股票是否支付股息？
Fidelity Disruptive Technology ETF目前的价值为54.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注45.77%和USD。实时查看图表以跟踪FDTX走势。
如何购买FDTX股票？
您可以以54.94的当前价格购买Fidelity Disruptive Technology ETF股票。订单通常设置在54.94或55.24附近，而26和-0.24%显示市场活动。立即关注FDTX的实时图表更新。
如何投资FDTX股票？
投资Fidelity Disruptive Technology ETF需要考虑年度范围34.85 - 62.47和当前价格54.94。许多人在以54.94或55.24下订单之前，会比较8.71%和。实时查看FDTX价格图表，了解每日变化。
Fidelity Disruptive Technology ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity Disruptive Technology ETF的最高价格是62.47。在34.85 - 62.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Disruptive Technology ETF的绩效。
Fidelity Disruptive Technology ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity Disruptive Technology ETF（FDTX）的最低价格为34.85。将其与当前的54.94和34.85 - 62.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FDTX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FDTX股票是什么时候拆分的？
Fidelity Disruptive Technology ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.84和45.77%中可见。
- 前一天收盘价
- 54.84
- 开盘价
- 55.07
- 卖价
- 54.94
- 买价
- 55.24
- 最低价
- 54.57
- 最高价
- 55.13
- 交易量
- 26
- 日变化
- 0.18%
- 月变化
- 8.71%
- 6个月变化
- 44.31%
- 年变化
- 45.77%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%