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FDTX: Fidelity Disruptive Technology ETF

54.94 USD 0.10 (0.18%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FDTX汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点54.57和高点55.13进行交易。

关注Fidelity Disruptive Technology ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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FDTX新闻

常见问题解答

FDTX股票今天的价格是多少？

Fidelity Disruptive Technology ETF股票今天的定价为54.94。它在54.57 - 55.13范围内交易，昨天的收盘价为54.84，交易量达到26。FDTX的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Disruptive Technology ETF股票是否支付股息？

Fidelity Disruptive Technology ETF目前的价值为54.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注45.77%和USD。实时查看图表以跟踪FDTX走势。

如何购买FDTX股票？

您可以以54.94的当前价格购买Fidelity Disruptive Technology ETF股票。订单通常设置在54.94或55.24附近，而26和-0.24%显示市场活动。立即关注FDTX的实时图表更新。

如何投资FDTX股票？

投资Fidelity Disruptive Technology ETF需要考虑年度范围34.85 - 62.47和当前价格54.94。许多人在以54.94或55.24下订单之前，会比较8.71%和。实时查看FDTX价格图表，了解每日变化。

Fidelity Disruptive Technology ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Disruptive Technology ETF的最高价格是62.47。在34.85 - 62.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Disruptive Technology ETF的绩效。

Fidelity Disruptive Technology ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity Disruptive Technology ETF（FDTX）的最低价格为34.85。将其与当前的54.94和34.85 - 62.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FDTX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FDTX股票是什么时候拆分的？

Fidelity Disruptive Technology ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.84和45.77%中可见。

日范围
54.57 55.13
年范围
34.85 62.47
前一天收盘价
54.84
开盘价
55.07
卖价
54.94
买价
55.24
最低价
54.57
最高价
55.13
交易量
26
日变化
0.18%
月变化
8.71%
6个月变化
44.31%
年变化
45.77%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%