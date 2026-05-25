FDTX股票今天的价格是多少？ Fidelity Disruptive Technology ETF股票今天的定价为54.94。它在54.57 - 55.13范围内交易，昨天的收盘价为54.84，交易量达到26。FDTX的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Disruptive Technology ETF股票是否支付股息？ Fidelity Disruptive Technology ETF目前的价值为54.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注45.77%和USD。实时查看图表以跟踪FDTX走势。

如何购买FDTX股票？ 您可以以54.94的当前价格购买Fidelity Disruptive Technology ETF股票。订单通常设置在54.94或55.24附近，而26和-0.24%显示市场活动。立即关注FDTX的实时图表更新。

如何投资FDTX股票？ 投资Fidelity Disruptive Technology ETF需要考虑年度范围34.85 - 62.47和当前价格54.94。许多人在以54.94或55.24下订单之前，会比较8.71%和。实时查看FDTX价格图表，了解每日变化。

Fidelity Disruptive Technology ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Fidelity Disruptive Technology ETF的最高价格是62.47。在34.85 - 62.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Disruptive Technology ETF的绩效。

Fidelity Disruptive Technology ETF股票的最低价格是多少？ Fidelity Disruptive Technology ETF（FDTX）的最低价格为34.85。将其与当前的54.94和34.85 - 62.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FDTX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。