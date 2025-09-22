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FDTS: First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

68.70 USD 0.63 (0.93%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FDTS за сегодня изменился на 0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 68.70, а максимальная — 68.70.

Следите за динамикой First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FDTS сегодня?

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) сегодня оценивается на уровне 68.70. Инструмент торгуется в пределах 68.70 - 68.70, вчерашнее закрытие составило 68.07, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FDTS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund?

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund в настоящее время оценивается в 68.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.98% и USD. Отслеживайте движения FDTS на графике в реальном времени.

Как купить акции FDTS?

Вы можете купить акции First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) по текущей цене 68.70. Ордера обычно размещаются около 68.70 или 69.00, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FDTS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FDTS?

Инвестирование в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund предполагает учет годового диапазона 54.13 - 72.61 и текущей цены 68.70. Многие сравнивают 3.09% и -2.95% перед размещением ордеров на 68.70 или 69.00. Изучайте ежедневные изменения цены FDTS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund?

Самая высокая цена First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) за последний год составила 72.61. Акции заметно колебались в пределах 54.13 - 72.61, сравнение с 68.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund?

Самая низкая цена First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) за год составила 54.13. Сравнение с текущими 68.70 и 54.13 - 72.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FDTS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FDTS?

В прошлом First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 68.07 и 23.98% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
68.70 68.70
Годовой диапазон
54.13 72.61
Предыдущее закрытие
68.07
Open
68.70
Bid
68.70
Ask
69.00
Low
68.70
High
68.70
Объем
1
Дневное изменение
0.93%
Месячное изменение
3.09%
6-месячное изменение
-2.95%
Годовое изменение
23.98%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%