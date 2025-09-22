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FDTS: First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
Курс FDTS за сегодня изменился на 0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 68.70, а максимальная — 68.70.
Следите за динамикой First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FDTS сегодня?
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) сегодня оценивается на уровне 68.70. Инструмент торгуется в пределах 68.70 - 68.70, вчерашнее закрытие составило 68.07, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FDTS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund?
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund в настоящее время оценивается в 68.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.98% и USD. Отслеживайте движения FDTS на графике в реальном времени.
Как купить акции FDTS?
Вы можете купить акции First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) по текущей цене 68.70. Ордера обычно размещаются около 68.70 или 69.00, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FDTS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FDTS?
Инвестирование в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund предполагает учет годового диапазона 54.13 - 72.61 и текущей цены 68.70. Многие сравнивают 3.09% и -2.95% перед размещением ордеров на 68.70 или 69.00. Изучайте ежедневные изменения цены FDTS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund?
Самая высокая цена First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) за последний год составила 72.61. Акции заметно колебались в пределах 54.13 - 72.61, сравнение с 68.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund?
Самая низкая цена First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) за год составила 54.13. Сравнение с текущими 68.70 и 54.13 - 72.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FDTS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FDTS?
В прошлом First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 68.07 и 23.98% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 68.07
- Open
- 68.70
- Bid
- 68.70
- Ask
- 69.00
- Low
- 68.70
- High
- 68.70
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.93%
- Месячное изменение
- 3.09%
- 6-месячное изменение
- -2.95%
- Годовое изменение
- 23.98%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%