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FDTS: First Trust发达市场除美国小盘

69.06 USD 0.36 (0.52%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FDTS汇率已更改0.52%。当日，交易品种以低点69.06和高点69.06进行交易。

关注First Trust发达市场除美国小盘动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FDTS新闻

常见问题解答

FDTS股票今天的价格是多少？

First Trust发达市场除美国小盘股票今天的定价为69.06。它在69.06 - 69.06范围内交易，昨天的收盘价为68.70，交易量达到3。FDTS的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust发达市场除美国小盘股票是否支付股息？

First Trust发达市场除美国小盘目前的价值为69.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.63%和USD。实时查看图表以跟踪FDTS走势。

如何购买FDTS股票？

您可以以69.06的当前价格购买First Trust发达市场除美国小盘股票。订单通常设置在69.06或69.36附近，而3和0.00%显示市场活动。立即关注FDTS的实时图表更新。

如何投资FDTS股票？

投资First Trust发达市场除美国小盘需要考虑年度范围54.13 - 72.61和当前价格69.06。许多人在以69.06或69.36下订单之前，会比较3.63%和。实时查看FDTS价格图表，了解每日变化。

First Trust发达市场除美国小盘股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust发达市场除美国小盘的最高价格是72.61。在54.13 - 72.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust发达市场除美国小盘的绩效。

First Trust发达市场除美国小盘股票的最低价格是多少？

First Trust发达市场除美国小盘（FDTS）的最低价格为54.13。将其与当前的69.06和54.13 - 72.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FDTS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FDTS股票是什么时候拆分的？

First Trust发达市场除美国小盘历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、68.70和24.63%中可见。

日范围
69.06 69.06
年范围
54.13 72.61
前一天收盘价
68.70
开盘价
69.06
卖价
69.06
买价
69.36
最低价
69.06
最高价
69.06
交易量
3
日变化
0.52%
月变化
3.63%
6个月变化
-2.44%
年变化
24.63%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%