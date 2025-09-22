FDTS: First Trust发达市场除美国小盘
今日FDTS汇率已更改0.52%。当日，交易品种以低点69.06和高点69.06进行交易。
关注First Trust发达市场除美国小盘动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
FDTS股票今天的价格是多少？
First Trust发达市场除美国小盘股票今天的定价为69.06。它在69.06 - 69.06范围内交易，昨天的收盘价为68.70，交易量达到3。FDTS的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust发达市场除美国小盘股票是否支付股息？
First Trust发达市场除美国小盘目前的价值为69.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.63%和USD。实时查看图表以跟踪FDTS走势。
如何购买FDTS股票？
您可以以69.06的当前价格购买First Trust发达市场除美国小盘股票。订单通常设置在69.06或69.36附近，而3和0.00%显示市场活动。立即关注FDTS的实时图表更新。
如何投资FDTS股票？
投资First Trust发达市场除美国小盘需要考虑年度范围54.13 - 72.61和当前价格69.06。许多人在以69.06或69.36下订单之前，会比较3.63%和。实时查看FDTS价格图表，了解每日变化。
First Trust发达市场除美国小盘股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust发达市场除美国小盘的最高价格是72.61。在54.13 - 72.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust发达市场除美国小盘的绩效。
First Trust发达市场除美国小盘股票的最低价格是多少？
First Trust发达市场除美国小盘（FDTS）的最低价格为54.13。将其与当前的69.06和54.13 - 72.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FDTS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FDTS股票是什么时候拆分的？
First Trust发达市场除美国小盘历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、68.70和24.63%中可见。
- 前一天收盘价
- 68.70
- 开盘价
- 69.06
- 卖价
- 69.06
- 买价
- 69.36
- 最低价
- 69.06
- 最高价
- 69.06
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.52%
- 月变化
- 3.63%
- 6个月变化
- -2.44%
- 年变化
- 24.63%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%