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FDT: First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund

93.23 USD 0.60 (0.64%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FDT за сегодня изменился на -0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 93.13, а максимальная — 93.62.

Следите за динамикой First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FDT сегодня?

First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund (FDT) сегодня оценивается на уровне 93.23. Инструмент торгуется в пределах 93.13 - 93.62, вчерашнее закрытие составило 93.83, а торговый объем достиг 156. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FDT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund?

First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund в настоящее время оценивается в 93.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 29.58% и USD. Отслеживайте движения FDT на графике в реальном времени.

Как купить акции FDT?

Вы можете купить акции First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund (FDT) по текущей цене 93.23. Ордера обычно размещаются около 93.23 или 93.53, тогда как 156 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FDT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FDT?

Инвестирование в First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund предполагает учет годового диапазона 71.95 - 101.32 и текущей цены 93.23. Многие сравнивают 3.88% и -2.39% перед размещением ордеров на 93.23 или 93.53. Изучайте ежедневные изменения цены FDT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund?

Самая высокая цена First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund (FDT) за последний год составила 101.32. Акции заметно колебались в пределах 71.95 - 101.32, сравнение с 93.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund?

Самая низкая цена First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund (FDT) за год составила 71.95. Сравнение с текущими 93.23 и 71.95 - 101.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FDT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FDT?

В прошлом First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 93.83 и 29.58% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
93.13 93.62
Годовой диапазон
71.95 101.32
Предыдущее закрытие
93.83
Open
93.28
Bid
93.23
Ask
93.53
Low
93.13
High
93.62
Объем
156
Дневное изменение
-0.64%
Месячное изменение
3.88%
6-месячное изменение
-2.39%
Годовое изменение
29.58%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%