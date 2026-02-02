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FDT: First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund
Курс FDT за сегодня изменился на -0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 93.13, а максимальная — 93.62.
Следите за динамикой First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FDT сегодня?
First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund (FDT) сегодня оценивается на уровне 93.23. Инструмент торгуется в пределах 93.13 - 93.62, вчерашнее закрытие составило 93.83, а торговый объем достиг 156. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FDT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund?
First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund в настоящее время оценивается в 93.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 29.58% и USD. Отслеживайте движения FDT на графике в реальном времени.
Как купить акции FDT?
Вы можете купить акции First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund (FDT) по текущей цене 93.23. Ордера обычно размещаются около 93.23 или 93.53, тогда как 156 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FDT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FDT?
Инвестирование в First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund предполагает учет годового диапазона 71.95 - 101.32 и текущей цены 93.23. Многие сравнивают 3.88% и -2.39% перед размещением ордеров на 93.23 или 93.53. Изучайте ежедневные изменения цены FDT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund?
Самая высокая цена First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund (FDT) за последний год составила 101.32. Акции заметно колебались в пределах 71.95 - 101.32, сравнение с 93.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund?
Самая низкая цена First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund (FDT) за год составила 71.95. Сравнение с текущими 93.23 и 71.95 - 101.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FDT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FDT?
В прошлом First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 93.83 и 29.58% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 93.83
- Open
- 93.28
- Bid
- 93.23
- Ask
- 93.53
- Low
- 93.13
- High
- 93.62
- Объем
- 156
- Дневное изменение
- -0.64%
- Месячное изменение
- 3.88%
- 6-месячное изменение
- -2.39%
- Годовое изменение
- 29.58%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%