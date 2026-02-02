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FDT: First Trust发达市场除美国Alpha

93.37 USD 0.14 (0.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FDT汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点93.16和高点93.78进行交易。

关注First Trust发达市场除美国Alpha动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FDT新闻

常见问题解答

FDT股票今天的价格是多少？

First Trust发达市场除美国Alpha股票今天的定价为93.37。它在93.16 - 93.78范围内交易，昨天的收盘价为93.23，交易量达到165。FDT的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust发达市场除美国Alpha股票是否支付股息？

First Trust发达市场除美国Alpha目前的价值为93.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.77%和USD。实时查看图表以跟踪FDT走势。

如何购买FDT股票？

您可以以93.37的当前价格购买First Trust发达市场除美国Alpha股票。订单通常设置在93.37或93.67附近，而165和-0.06%显示市场活动。立即关注FDT的实时图表更新。

如何投资FDT股票？

投资First Trust发达市场除美国Alpha需要考虑年度范围71.95 - 101.32和当前价格93.37。许多人在以93.37或93.67下订单之前，会比较4.03%和。实时查看FDT价格图表，了解每日变化。

First Trust发达市场除美国Alpha股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust发达市场除美国Alpha的最高价格是101.32。在71.95 - 101.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust发达市场除美国Alpha的绩效。

First Trust发达市场除美国Alpha股票的最低价格是多少？

First Trust发达市场除美国Alpha（FDT）的最低价格为71.95。将其与当前的93.37和71.95 - 101.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FDT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FDT股票是什么时候拆分的？

First Trust发达市场除美国Alpha历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、93.23和29.77%中可见。

日范围
93.16 93.78
年范围
71.95 101.32
前一天收盘价
93.23
开盘价
93.43
卖价
93.37
买价
93.67
最低价
93.16
最高价
93.78
交易量
165
日变化
0.15%
月变化
4.03%
6个月变化
-2.24%
年变化
29.77%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%