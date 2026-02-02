FDT: First Trust发达市场除美国Alpha
今日FDT汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点93.16和高点93.78进行交易。
关注First Trust发达市场除美国Alpha动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
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- MN
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常见问题解答
FDT股票今天的价格是多少？
First Trust发达市场除美国Alpha股票今天的定价为93.37。它在93.16 - 93.78范围内交易，昨天的收盘价为93.23，交易量达到165。FDT的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust发达市场除美国Alpha股票是否支付股息？
First Trust发达市场除美国Alpha目前的价值为93.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.77%和USD。实时查看图表以跟踪FDT走势。
如何购买FDT股票？
您可以以93.37的当前价格购买First Trust发达市场除美国Alpha股票。订单通常设置在93.37或93.67附近，而165和-0.06%显示市场活动。立即关注FDT的实时图表更新。
如何投资FDT股票？
投资First Trust发达市场除美国Alpha需要考虑年度范围71.95 - 101.32和当前价格93.37。许多人在以93.37或93.67下订单之前，会比较4.03%和。实时查看FDT价格图表，了解每日变化。
First Trust发达市场除美国Alpha股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust发达市场除美国Alpha的最高价格是101.32。在71.95 - 101.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust发达市场除美国Alpha的绩效。
First Trust发达市场除美国Alpha股票的最低价格是多少？
First Trust发达市场除美国Alpha（FDT）的最低价格为71.95。将其与当前的93.37和71.95 - 101.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FDT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FDT股票是什么时候拆分的？
First Trust发达市场除美国Alpha历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、93.23和29.77%中可见。
- 前一天收盘价
- 93.23
- 开盘价
- 93.43
- 卖价
- 93.37
- 买价
- 93.67
- 最低价
- 93.16
- 最高价
- 93.78
- 交易量
- 165
- 日变化
- 0.15%
- 月变化
- 4.03%
- 6个月变化
- -2.24%
- 年变化
- 29.77%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%