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FDRV: Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF
Курс FDRV за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.16, а максимальная — 18.35.
Следите за динамикой Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FDRV сегодня?
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) сегодня оценивается на уровне 18.19. Инструмент торгуется в пределах 18.16 - 18.35, вчерашнее закрытие составило 18.24, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FDRV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF?
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF в настоящее время оценивается в 18.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.69% и USD. Отслеживайте движения FDRV на графике в реальном времени.
Как купить акции FDRV?
Вы можете купить акции Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) по текущей цене 18.19. Ордера обычно размещаются около 18.19 или 18.49, тогда как 11 и -0.87% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FDRV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FDRV?
Инвестирование в Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF предполагает учет годового диапазона 15.10 - 21.59 и текущей цены 18.19. Многие сравнивают 3.35% и 7.06% перед размещением ордеров на 18.19 или 18.49. Изучайте ежедневные изменения цены FDRV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF?
Самая высокая цена Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) за последний год составила 21.59. Акции заметно колебались в пределах 15.10 - 21.59, сравнение с 18.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF?
Самая низкая цена Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) за год составила 15.10. Сравнение с текущими 18.19 и 15.10 - 21.59 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FDRV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FDRV?
В прошлом Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.24 и 14.69% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.24
- Open
- 18.35
- Bid
- 18.19
- Ask
- 18.49
- Low
- 18.16
- High
- 18.35
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- -0.27%
- Месячное изменение
- 3.35%
- 6-месячное изменение
- 7.06%
- Годовое изменение
- 14.69%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%