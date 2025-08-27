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FDRR: Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
Курс FDRR за сегодня изменился на -0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.60, а максимальная — 69.99.
Следите за динамикой Fidelity Dividend ETF for Rising Rates. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FDRR сегодня?
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) сегодня оценивается на уровне 69.72. Инструмент торгуется в пределах 69.60 - 69.99, вчерашнее закрытие составило 70.07, а торговый объем достиг 32. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FDRR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Dividend ETF for Rising Rates?
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates в настоящее время оценивается в 69.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.16% и USD. Отслеживайте движения FDRR на графике в реальном времени.
Как купить акции FDRR?
Вы можете купить акции Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) по текущей цене 69.72. Ордера обычно размещаются около 69.72 или 70.02, тогда как 32 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FDRR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FDRR?
Инвестирование в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates предполагает учет годового диапазона 56.52 - 70.15 и текущей цены 69.72. Многие сравнивают 2.62% и 13.53% перед размещением ордеров на 69.72 или 70.02. Изучайте ежедневные изменения цены FDRR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Dividend ETF for Rising Rates?
Самая высокая цена Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) за последний год составила 70.15. Акции заметно колебались в пределах 56.52 - 70.15, сравнение с 70.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Dividend ETF for Rising Rates на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Dividend ETF for Rising Rates?
Самая низкая цена Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) за год составила 56.52. Сравнение с текущими 69.72 и 56.52 - 70.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FDRR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FDRR?
В прошлом Fidelity Dividend ETF for Rising Rates проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 70.07 и 23.16% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 70.07
- Open
- 69.85
- Bid
- 69.72
- Ask
- 70.02
- Low
- 69.60
- High
- 69.99
- Объем
- 32
- Дневное изменение
- -0.50%
- Месячное изменение
- 2.62%
- 6-месячное изменение
- 13.53%
- Годовое изменение
- 23.16%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%