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FDRR: Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

69.42 USD 0.30 (0.43%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FDRR汇率已更改-0.43%。当日，交易品种以低点69.38和高点69.97进行交易。

关注Fidelity Dividend ETF for Rising Rates动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FDRR新闻

常见问题解答

FDRR股票今天的价格是多少？

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates股票今天的定价为69.42。它在69.38 - 69.97范围内交易，昨天的收盘价为69.72，交易量达到31。FDRR的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates股票是否支付股息？

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates目前的价值为69.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.63%和USD。实时查看图表以跟踪FDRR走势。

如何购买FDRR股票？

您可以以69.42的当前价格购买Fidelity Dividend ETF for Rising Rates股票。订单通常设置在69.42或69.72附近，而31和-0.54%显示市场活动。立即关注FDRR的实时图表更新。

如何投资FDRR股票？

投资Fidelity Dividend ETF for Rising Rates需要考虑年度范围56.52 - 70.15和当前价格69.42。许多人在以69.42或69.72下订单之前，会比较2.18%和。实时查看FDRR价格图表，了解每日变化。

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Dividend ETF for Rising Rates的最高价格是70.15。在56.52 - 70.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Dividend ETF for Rising Rates的绩效。

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates股票的最低价格是多少？

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates（FDRR）的最低价格为56.52。将其与当前的69.42和56.52 - 70.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FDRR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FDRR股票是什么时候拆分的？

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、69.72和22.63%中可见。

日范围
69.38 69.97
年范围
56.52 70.15
前一天收盘价
69.72
开盘价
69.80
卖价
69.42
买价
69.72
最低价
69.38
最高价
69.97
交易量
31
日变化
-0.43%
月变化
2.18%
6个月变化
13.04%
年变化
22.63%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%