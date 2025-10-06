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FDMO: Fidelity Momentum Factor ETF

95.12 USD 0.60 (0.63%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FDMO за сегодня изменился на -0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 95.12, а максимальная — 95.90.

Следите за динамикой Fidelity Momentum Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FDMO сегодня?

Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) сегодня оценивается на уровне 95.12. Инструмент торгуется в пределах 95.12 - 95.90, вчерашнее закрытие составило 95.72, а торговый объем достиг 151. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FDMO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Momentum Factor ETF?

Fidelity Momentum Factor ETF в настоящее время оценивается в 95.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.95% и USD. Отслеживайте движения FDMO на графике в реальном времени.

Как купить акции FDMO?

Вы можете купить акции Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) по текущей цене 95.12. Ордера обычно размещаются около 95.12 или 95.42, тогда как 151 и -0.73% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FDMO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FDMO?

Инвестирование в Fidelity Momentum Factor ETF предполагает учет годового диапазона 76.63 - 98.87 и текущей цены 95.12. Многие сравнивают 3.92% и 14.16% перед размещением ордеров на 95.12 или 95.42. Изучайте ежедневные изменения цены FDMO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Momentum Factor ETF?

Самая высокая цена Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) за последний год составила 98.87. Акции заметно колебались в пределах 76.63 - 98.87, сравнение с 95.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Momentum Factor ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Momentum Factor ETF?

Самая низкая цена Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) за год составила 76.63. Сравнение с текущими 95.12 и 76.63 - 98.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FDMO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FDMO?

В прошлом Fidelity Momentum Factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 95.72 и 21.95% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
95.12 95.90
Годовой диапазон
76.63 98.87
Предыдущее закрытие
95.72
Open
95.82
Bid
95.12
Ask
95.42
Low
95.12
High
95.90
Объем
151
Дневное изменение
-0.63%
Месячное изменение
3.92%
6-месячное изменение
14.16%
Годовое изменение
21.95%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%