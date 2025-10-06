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FDMO: Fidelity Momentum Factor ETF
Курс FDMO за сегодня изменился на -0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 95.12, а максимальная — 95.90.
Следите за динамикой Fidelity Momentum Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FDMO сегодня?
Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) сегодня оценивается на уровне 95.12. Инструмент торгуется в пределах 95.12 - 95.90, вчерашнее закрытие составило 95.72, а торговый объем достиг 151. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FDMO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Momentum Factor ETF?
Fidelity Momentum Factor ETF в настоящее время оценивается в 95.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.95% и USD. Отслеживайте движения FDMO на графике в реальном времени.
Как купить акции FDMO?
Вы можете купить акции Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) по текущей цене 95.12. Ордера обычно размещаются около 95.12 или 95.42, тогда как 151 и -0.73% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FDMO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FDMO?
Инвестирование в Fidelity Momentum Factor ETF предполагает учет годового диапазона 76.63 - 98.87 и текущей цены 95.12. Многие сравнивают 3.92% и 14.16% перед размещением ордеров на 95.12 или 95.42. Изучайте ежедневные изменения цены FDMO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Momentum Factor ETF?
Самая высокая цена Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) за последний год составила 98.87. Акции заметно колебались в пределах 76.63 - 98.87, сравнение с 95.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Momentum Factor ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Momentum Factor ETF?
Самая низкая цена Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) за год составила 76.63. Сравнение с текущими 95.12 и 76.63 - 98.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FDMO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FDMO?
В прошлом Fidelity Momentum Factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 95.72 и 21.95% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 95.72
- Open
- 95.82
- Bid
- 95.12
- Ask
- 95.42
- Low
- 95.12
- High
- 95.90
- Объем
- 151
- Дневное изменение
- -0.63%
- Месячное изменение
- 3.92%
- 6-месячное изменение
- 14.16%
- Годовое изменение
- 21.95%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%