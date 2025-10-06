FDMO: Fidelity Momentum Factor ETF
今日FDMO汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点94.82和高点95.66进行交易。
关注Fidelity Momentum Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
FDMO股票今天的价格是多少？
Fidelity Momentum Factor ETF股票今天的定价为94.86。它在94.82 - 95.66范围内交易，昨天的收盘价为95.12，交易量达到163。FDMO的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity Momentum Factor ETF股票是否支付股息？
Fidelity Momentum Factor ETF目前的价值为94.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.62%和USD。实时查看图表以跟踪FDMO走势。
如何购买FDMO股票？
您可以以94.86的当前价格购买Fidelity Momentum Factor ETF股票。订单通常设置在94.86或95.16附近，而163和-0.84%显示市场活动。立即关注FDMO的实时图表更新。
如何投资FDMO股票？
投资Fidelity Momentum Factor ETF需要考虑年度范围76.63 - 98.87和当前价格94.86。许多人在以94.86或95.16下订单之前，会比较3.64%和。实时查看FDMO价格图表，了解每日变化。
Fidelity Momentum Factor ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity Momentum Factor ETF的最高价格是98.87。在76.63 - 98.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Momentum Factor ETF的绩效。
Fidelity Momentum Factor ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity Momentum Factor ETF（FDMO）的最低价格为76.63。将其与当前的94.86和76.63 - 98.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FDMO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FDMO股票是什么时候拆分的？
Fidelity Momentum Factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、95.12和21.62%中可见。
- 前一天收盘价
- 95.12
- 开盘价
- 95.66
- 卖价
- 94.86
- 买价
- 95.16
- 最低价
- 94.82
- 最高价
- 95.66
- 交易量
- 163
- 日变化
- -0.27%
- 月变化
- 3.64%
- 6个月变化
- 13.85%
- 年变化
- 21.62%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%