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FDMO: Fidelity Momentum Factor ETF

94.86 USD 0.26 (0.27%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FDMO汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点94.82和高点95.66进行交易。

关注Fidelity Momentum Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FDMO新闻

常见问题解答

FDMO股票今天的价格是多少？

Fidelity Momentum Factor ETF股票今天的定价为94.86。它在94.82 - 95.66范围内交易，昨天的收盘价为95.12，交易量达到163。FDMO的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Momentum Factor ETF股票是否支付股息？

Fidelity Momentum Factor ETF目前的价值为94.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.62%和USD。实时查看图表以跟踪FDMO走势。

如何购买FDMO股票？

您可以以94.86的当前价格购买Fidelity Momentum Factor ETF股票。订单通常设置在94.86或95.16附近，而163和-0.84%显示市场活动。立即关注FDMO的实时图表更新。

如何投资FDMO股票？

投资Fidelity Momentum Factor ETF需要考虑年度范围76.63 - 98.87和当前价格94.86。许多人在以94.86或95.16下订单之前，会比较3.64%和。实时查看FDMO价格图表，了解每日变化。

Fidelity Momentum Factor ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Momentum Factor ETF的最高价格是98.87。在76.63 - 98.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Momentum Factor ETF的绩效。

Fidelity Momentum Factor ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity Momentum Factor ETF（FDMO）的最低价格为76.63。将其与当前的94.86和76.63 - 98.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FDMO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FDMO股票是什么时候拆分的？

Fidelity Momentum Factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、95.12和21.62%中可见。

日范围
94.82 95.66
年范围
76.63 98.87
前一天收盘价
95.12
开盘价
95.66
卖价
94.86
买价
95.16
最低价
94.82
最高价
95.66
交易量
163
日变化
-0.27%
月变化
3.64%
6个月变化
13.85%
年变化
21.62%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%