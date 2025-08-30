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FDG: American Century Focused Dynamic Growth ETF
Курс FDG за сегодня изменился на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 134.81, а максимальная — 135.36.
Следите за динамикой American Century Focused Dynamic Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FDG сегодня?
American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) сегодня оценивается на уровне 134.89. Инструмент торгуется в пределах 134.81 - 135.36, вчерашнее закрытие составило 135.46, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FDG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям American Century Focused Dynamic Growth ETF?
American Century Focused Dynamic Growth ETF в настоящее время оценивается в 134.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.56% и USD. Отслеживайте движения FDG на графике в реальном времени.
Как купить акции FDG?
Вы можете купить акции American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) по текущей цене 134.89. Ордера обычно размещаются около 134.89 или 135.19, тогда как 12 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FDG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FDG?
Инвестирование в American Century Focused Dynamic Growth ETF предполагает учет годового диапазона 108.74 - 141.45 и текущей цены 134.89. Многие сравнивают 6.05% и 14.42% перед размещением ордеров на 134.89 или 135.19. Изучайте ежедневные изменения цены FDG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции American Century Focused Dynamic Growth ETF?
Самая высокая цена American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) за последний год составила 141.45. Акции заметно колебались в пределах 108.74 - 141.45, сравнение с 135.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику American Century Focused Dynamic Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции American Century Focused Dynamic Growth ETF?
Самая низкая цена American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) за год составила 108.74. Сравнение с текущими 134.89 и 108.74 - 141.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FDG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FDG?
В прошлом American Century Focused Dynamic Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 135.46 и 13.56% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 135.46
- Open
- 135.23
- Bid
- 134.89
- Ask
- 135.19
- Low
- 134.81
- High
- 135.36
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- -0.42%
- Месячное изменение
- 6.05%
- 6-месячное изменение
- 14.42%
- Годовое изменение
- 13.56%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%