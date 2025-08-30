FDG: American Century Focused Dynamic Growth ETF
今日FDG汇率已更改-1.00%。当日，交易品种以低点133.54和高点134.19进行交易。
关注American Century Focused Dynamic Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FDG新闻
- Alphabet's Higher AI Spending Could Boost These ETFs
- Best ETFs to Invest In, According to AI Analyst, 7/10/2026 - TipRanks.com
- 3 ETFs to Bank On, According to AI Analyst — July 7, 2026 - TipRanks.com
- 3 Reasons To Stick With Growth Stocks In Rotating Markets
- FDG: Sluggish Q1 Amidst Market Chaos, Downgrade To Hold (NYSEARCA:FDG)
- Is Your Portfolio Too Tech-Heavy?
- Maintain A Growth Equity Engine In A Multi-Asset Income Strategy
- FDG: Worth Buying The Dip On AI Worries (NYSEARCA:FDG)
- Factor And Style Risk: Taming The Hidden Hazard To Core Equity Returns
- Amazon's Cloud Growth Tied To AI Advances, Analyst Says - Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- FDG: One Of The Few Outperformers In 2025 (NYSEARCA:FDG)
- FDG: Finding The Right Equity Mix (NYSEARCA:FDG)
- FDG: Nontransparent ETF Quality Holdings High Beta, Unconvincing Returns (NYSEARCA:FDG)
常见问题解答
FDG股票今天的价格是多少？
American Century Focused Dynamic Growth ETF股票今天的定价为133.54。它在133.54 - 134.19范围内交易，昨天的收盘价为134.89，交易量达到4。FDG的实时价格图表显示了这些更新。
American Century Focused Dynamic Growth ETF股票是否支付股息？
American Century Focused Dynamic Growth ETF目前的价值为133.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.43%和USD。实时查看图表以跟踪FDG走势。
如何购买FDG股票？
您可以以133.54的当前价格购买American Century Focused Dynamic Growth ETF股票。订单通常设置在133.54或133.84附近，而4和-0.48%显示市场活动。立即关注FDG的实时图表更新。
如何投资FDG股票？
投资American Century Focused Dynamic Growth ETF需要考虑年度范围108.74 - 141.45和当前价格133.54。许多人在以133.54或133.84下订单之前，会比较4.99%和。实时查看FDG价格图表，了解每日变化。
American Century Focused Dynamic Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，American Century Focused Dynamic Growth ETF的最高价格是141.45。在108.74 - 141.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪American Century Focused Dynamic Growth ETF的绩效。
American Century Focused Dynamic Growth ETF股票的最低价格是多少？
American Century Focused Dynamic Growth ETF（FDG）的最低价格为108.74。将其与当前的133.54和108.74 - 141.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FDG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FDG股票是什么时候拆分的？
American Century Focused Dynamic Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、134.89和12.43%中可见。
- 前一天收盘价
- 134.89
- 开盘价
- 134.19
- 卖价
- 133.54
- 买价
- 133.84
- 最低价
- 133.54
- 最高价
- 134.19
- 交易量
- 4
- 日变化
- -1.00%
- 月变化
- 4.99%
- 6个月变化
- 13.28%
- 年变化
- 12.43%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%