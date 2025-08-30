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FDG: American Century Focused Dynamic Growth ETF

133.54 USD 1.35 (1.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FDG汇率已更改-1.00%。当日，交易品种以低点133.54和高点134.19进行交易。

关注American Century Focused Dynamic Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FDG新闻

常见问题解答

FDG股票今天的价格是多少？

American Century Focused Dynamic Growth ETF股票今天的定价为133.54。它在133.54 - 134.19范围内交易，昨天的收盘价为134.89，交易量达到4。FDG的实时价格图表显示了这些更新。

American Century Focused Dynamic Growth ETF股票是否支付股息？

American Century Focused Dynamic Growth ETF目前的价值为133.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.43%和USD。实时查看图表以跟踪FDG走势。

如何购买FDG股票？

您可以以133.54的当前价格购买American Century Focused Dynamic Growth ETF股票。订单通常设置在133.54或133.84附近，而4和-0.48%显示市场活动。立即关注FDG的实时图表更新。

如何投资FDG股票？

投资American Century Focused Dynamic Growth ETF需要考虑年度范围108.74 - 141.45和当前价格133.54。许多人在以133.54或133.84下订单之前，会比较4.99%和。实时查看FDG价格图表，了解每日变化。

American Century Focused Dynamic Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，American Century Focused Dynamic Growth ETF的最高价格是141.45。在108.74 - 141.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪American Century Focused Dynamic Growth ETF的绩效。

American Century Focused Dynamic Growth ETF股票的最低价格是多少？

American Century Focused Dynamic Growth ETF（FDG）的最低价格为108.74。将其与当前的133.54和108.74 - 141.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FDG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FDG股票是什么时候拆分的？

American Century Focused Dynamic Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、134.89和12.43%中可见。

日范围
133.54 134.19
年范围
108.74 141.45
前一天收盘价
134.89
开盘价
134.19
卖价
133.54
买价
133.84
最低价
133.54
最高价
134.19
交易量
4
日变化
-1.00%
月变化
4.99%
6个月变化
13.28%
年变化
12.43%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%