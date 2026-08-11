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FDCF: Fidelity Disruptive Communications ETF

51.13 USD 0.13 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FDCF за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.02, а максимальная — 51.35.

Следите за динамикой Fidelity Disruptive Communications ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FDCF сегодня?

Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) сегодня оценивается на уровне 51.13. Инструмент торгуется в пределах 51.02 - 51.35, вчерашнее закрытие составило 51.00, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FDCF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Disruptive Communications ETF?

Fidelity Disruptive Communications ETF в настоящее время оценивается в 51.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.03% и USD. Отслеживайте движения FDCF на графике в реальном времени.

Как купить акции FDCF?

Вы можете купить акции Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) по текущей цене 51.13. Ордера обычно размещаются около 51.13 или 51.43, тогда как 14 и 0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FDCF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FDCF?

Инвестирование в Fidelity Disruptive Communications ETF предполагает учет годового диапазона 41.27 - 53.48 и текущей цены 51.13. Многие сравнивают 5.21% и 13.67% перед размещением ордеров на 51.13 или 51.43. Изучайте ежедневные изменения цены FDCF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Disruptive Communications ETF?

Самая высокая цена Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) за последний год составила 53.48. Акции заметно колебались в пределах 41.27 - 53.48, сравнение с 51.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Disruptive Communications ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Disruptive Communications ETF?

Самая низкая цена Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) за год составила 41.27. Сравнение с текущими 51.13 и 41.27 - 53.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FDCF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FDCF?

В прошлом Fidelity Disruptive Communications ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.00 и 11.03% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
51.02 51.35
Годовой диапазон
41.27 53.48
Предыдущее закрытие
51.00
Open
51.02
Bid
51.13
Ask
51.43
Low
51.02
High
51.35
Объем
14
Дневное изменение
0.25%
Месячное изменение
5.21%
6-месячное изменение
13.67%
Годовое изменение
11.03%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%