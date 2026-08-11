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FDCF: Fidelity Disruptive Communications ETF
Курс FDCF за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.02, а максимальная — 51.35.
Следите за динамикой Fidelity Disruptive Communications ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FDCF сегодня?
Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) сегодня оценивается на уровне 51.13. Инструмент торгуется в пределах 51.02 - 51.35, вчерашнее закрытие составило 51.00, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FDCF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Disruptive Communications ETF?
Fidelity Disruptive Communications ETF в настоящее время оценивается в 51.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.03% и USD. Отслеживайте движения FDCF на графике в реальном времени.
Как купить акции FDCF?
Вы можете купить акции Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) по текущей цене 51.13. Ордера обычно размещаются около 51.13 или 51.43, тогда как 14 и 0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FDCF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FDCF?
Инвестирование в Fidelity Disruptive Communications ETF предполагает учет годового диапазона 41.27 - 53.48 и текущей цены 51.13. Многие сравнивают 5.21% и 13.67% перед размещением ордеров на 51.13 или 51.43. Изучайте ежедневные изменения цены FDCF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Disruptive Communications ETF?
Самая высокая цена Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) за последний год составила 53.48. Акции заметно колебались в пределах 41.27 - 53.48, сравнение с 51.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Disruptive Communications ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Disruptive Communications ETF?
Самая низкая цена Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) за год составила 41.27. Сравнение с текущими 51.13 и 41.27 - 53.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FDCF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FDCF?
В прошлом Fidelity Disruptive Communications ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.00 и 11.03% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 51.00
- Open
- 51.02
- Bid
- 51.13
- Ask
- 51.43
- Low
- 51.02
- High
- 51.35
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- 0.25%
- Месячное изменение
- 5.21%
- 6-месячное изменение
- 13.67%
- Годовое изменение
- 11.03%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%