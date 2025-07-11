КотировкиРазделы
Валюты / FCUV
Назад в Рынок акций США

FCUV: Focus Universal Inc

2.76 USD 0.01 (0.36%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FCUV за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.69, а максимальная — 2.78.

Следите за динамикой Focus Universal Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FCUV

Дневной диапазон
2.69 2.78
Годовой диапазон
1.80 10.90
Предыдущее закрытие
2.77
Open
2.74
Bid
2.76
Ask
3.06
Low
2.69
High
2.78
Объем
20
Дневное изменение
-0.36%
Месячное изменение
44.50%
6-месячное изменение
-34.29%
Годовое изменение
6.15%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.