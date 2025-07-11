Валюты / FCUV
FCUV: Focus Universal Inc
2.76 USD 0.01 (0.36%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FCUV за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.69, а максимальная — 2.78.
Следите за динамикой Focus Universal Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.69 2.78
Годовой диапазон
1.80 10.90
- Предыдущее закрытие
- 2.77
- Open
- 2.74
- Bid
- 2.76
- Ask
- 3.06
- Low
- 2.69
- High
- 2.78
- Объем
- 20
- Дневное изменение
- -0.36%
- Месячное изменение
- 44.50%
- 6-месячное изменение
- -34.29%
- Годовое изменение
- 6.15%
