FCUV: Focus Universal Inc
3.37 USD 0.02 (0.60%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FCUV hat sich für heute um 0.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.23 bis zu einem Hoch von 3.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die Focus Universal Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.23 3.39
Jahresspanne
1.80 10.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.35
- Eröffnung
- 3.39
- Bid
- 3.37
- Ask
- 3.67
- Tief
- 3.23
- Hoch
- 3.39
- Volumen
- 38
- Tagesänderung
- 0.60%
- Monatsänderung
- 76.44%
- 6-Monatsänderung
- -19.76%
- Jahresänderung
- 29.62%
