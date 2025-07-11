QuotazioniSezioni
Valute / FCUV
Tornare a Azioni

FCUV: Focus Universal Inc

3.35 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FCUV ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.23 e ad un massimo di 3.39.

Segui le dinamiche di Focus Universal Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FCUV News

Intervallo Giornaliero
3.23 3.39
Intervallo Annuale
1.80 10.90
Chiusura Precedente
3.35
Apertura
3.39
Bid
3.35
Ask
3.65
Minimo
3.23
Massimo
3.39
Volume
51
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
75.39%
Variazione Semestrale
-20.24%
Variazione Annuale
28.85%
21 settembre, domenica