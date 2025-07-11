Valute / FCUV
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FCUV: Focus Universal Inc
3.35 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FCUV ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.23 e ad un massimo di 3.39.
Segui le dinamiche di Focus Universal Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
3.23 3.39
Intervallo Annuale
1.80 10.90
- Chiusura Precedente
- 3.35
- Apertura
- 3.39
- Bid
- 3.35
- Ask
- 3.65
- Minimo
- 3.23
- Massimo
- 3.39
- Volume
- 51
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 75.39%
- Variazione Semestrale
- -20.24%
- Variazione Annuale
- 28.85%
21 settembre, domenica