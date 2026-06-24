КотировкиРазделы
Валюты / FCOR
Назад в Рынок акций США

FCOR: Fidelity Corporate Bond ETF

46.26 USD 0.19 (0.41%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FCOR за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.23, а максимальная — 46.38.

Следите за динамикой Fidelity Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FCOR

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FCOR сегодня?

Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) сегодня оценивается на уровне 46.26. Инструмент торгуется в пределах 46.23 - 46.38, вчерашнее закрытие составило 46.45, а торговый объем достиг 137. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FCOR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Corporate Bond ETF?

Fidelity Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 46.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.05% и USD. Отслеживайте движения FCOR на графике в реальном времени.

Как купить акции FCOR?

Вы можете купить акции Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) по текущей цене 46.26. Ордера обычно размещаются около 46.26 или 46.56, тогда как 137 и -0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FCOR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FCOR?

Инвестирование в Fidelity Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 46.11 - 48.73 и текущей цены 46.26. Многие сравнивают 0.00% и -3.71% перед размещением ордеров на 46.26 или 46.56. Изучайте ежедневные изменения цены FCOR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Corporate Bond ETF?

Самая высокая цена Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) за последний год составила 48.73. Акции заметно колебались в пределах 46.11 - 48.73, сравнение с 46.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Corporate Bond ETF?

Самая низкая цена Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) за год составила 46.11. Сравнение с текущими 46.26 и 46.11 - 48.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FCOR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FCOR?

В прошлом Fidelity Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.45 и -2.05% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.23 46.38
Годовой диапазон
46.11 48.73
Предыдущее закрытие
46.45
Open
46.38
Bid
46.26
Ask
46.56
Low
46.23
High
46.38
Объем
137
Дневное изменение
-0.41%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
-3.71%
Годовое изменение
-2.05%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%