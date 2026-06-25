报价部分
货币 / FCOR
回到股票

FCOR: Fidelity Corporate Bond ETF

46.31 USD 0.05 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FCOR汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点46.27和高点46.36进行交易。

关注Fidelity Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FCOR新闻

常见问题解答

FCOR股票今天的价格是多少？

Fidelity Corporate Bond ETF股票今天的定价为46.31。它在46.27 - 46.36范围内交易，昨天的收盘价为46.26，交易量达到50。FCOR的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Corporate Bond ETF股票是否支付股息？

Fidelity Corporate Bond ETF目前的价值为46.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.95%和USD。实时查看图表以跟踪FCOR走势。

如何购买FCOR股票？

您可以以46.31的当前价格购买Fidelity Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在46.31或46.61附近，而50和-0.02%显示市场活动。立即关注FCOR的实时图表更新。

如何投资FCOR股票？

投资Fidelity Corporate Bond ETF需要考虑年度范围46.11 - 48.73和当前价格46.31。许多人在以46.31或46.61下订单之前，会比较0.11%和。实时查看FCOR价格图表，了解每日变化。

Fidelity Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Corporate Bond ETF的最高价格是48.73。在46.11 - 48.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Corporate Bond ETF的绩效。

Fidelity Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity Corporate Bond ETF（FCOR）的最低价格为46.11。将其与当前的46.31和46.11 - 48.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FCOR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FCOR股票是什么时候拆分的？

Fidelity Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.26和-1.95%中可见。

日范围
46.27 46.36
年范围
46.11 48.73
前一天收盘价
46.26
开盘价
46.32
卖价
46.31
买价
46.61
最低价
46.27
最高价
46.36
交易量
50
日变化
0.11%
月变化
0.11%
6个月变化
-3.60%
年变化
-1.95%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%