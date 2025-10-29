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FCEF: First Trust Income Opportunities ETF
Курс FCEF за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.10, а максимальная — 24.30.
Следите за динамикой First Trust Income Opportunities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FCEF сегодня?
First Trust Income Opportunities ETF (FCEF) сегодня оценивается на уровне 24.24. Инструмент торгуется в пределах 24.10 - 24.30, вчерашнее закрытие составило 24.16, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FCEF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Income Opportunities ETF?
First Trust Income Opportunities ETF в настоящее время оценивается в 24.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.08% и USD. Отслеживайте движения FCEF на графике в реальном времени.
Как купить акции FCEF?
Вы можете купить акции First Trust Income Opportunities ETF (FCEF) по текущей цене 24.24. Ордера обычно размещаются около 24.24 или 24.54, тогда как 34 и 0.58% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FCEF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FCEF?
Инвестирование в First Trust Income Opportunities ETF предполагает учет годового диапазона 21.95 - 24.30 и текущей цены 24.24. Многие сравнивают 2.02% и 2.06% перед размещением ордеров на 24.24 или 24.54. Изучайте ежедневные изменения цены FCEF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Income Opportunities ETF?
Самая высокая цена First Trust Income Opportunities ETF (FCEF) за последний год составила 24.30. Акции заметно колебались в пределах 21.95 - 24.30, сравнение с 24.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Income Opportunities ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Income Opportunities ETF?
Самая низкая цена First Trust Income Opportunities ETF (FCEF) за год составила 21.95. Сравнение с текущими 24.24 и 21.95 - 24.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FCEF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FCEF?
В прошлом First Trust Income Opportunities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.16 и 6.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.16
- Open
- 24.10
- Bid
- 24.24
- Ask
- 24.54
- Low
- 24.10
- High
- 24.30
- Объем
- 34
- Дневное изменение
- 0.33%
- Месячное изменение
- 2.02%
- 6-месячное изменение
- 2.06%
- Годовое изменение
- 6.08%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%