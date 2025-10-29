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FCEF: First Trust Income Opportunities ETF

24.24 USD 0.08 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FCEF за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.10, а максимальная — 24.30.

Следите за динамикой First Trust Income Opportunities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FCEF сегодня?

First Trust Income Opportunities ETF (FCEF) сегодня оценивается на уровне 24.24. Инструмент торгуется в пределах 24.10 - 24.30, вчерашнее закрытие составило 24.16, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FCEF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Income Opportunities ETF?

First Trust Income Opportunities ETF в настоящее время оценивается в 24.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.08% и USD. Отслеживайте движения FCEF на графике в реальном времени.

Как купить акции FCEF?

Вы можете купить акции First Trust Income Opportunities ETF (FCEF) по текущей цене 24.24. Ордера обычно размещаются около 24.24 или 24.54, тогда как 34 и 0.58% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FCEF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FCEF?

Инвестирование в First Trust Income Opportunities ETF предполагает учет годового диапазона 21.95 - 24.30 и текущей цены 24.24. Многие сравнивают 2.02% и 2.06% перед размещением ордеров на 24.24 или 24.54. Изучайте ежедневные изменения цены FCEF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Income Opportunities ETF?

Самая высокая цена First Trust Income Opportunities ETF (FCEF) за последний год составила 24.30. Акции заметно колебались в пределах 21.95 - 24.30, сравнение с 24.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Income Opportunities ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Income Opportunities ETF?

Самая низкая цена First Trust Income Opportunities ETF (FCEF) за год составила 21.95. Сравнение с текущими 24.24 и 21.95 - 24.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FCEF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FCEF?

В прошлом First Trust Income Opportunities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.16 и 6.08% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.10 24.30
Годовой диапазон
21.95 24.30
Предыдущее закрытие
24.16
Open
24.10
Bid
24.24
Ask
24.54
Low
24.10
High
24.30
Объем
34
Дневное изменение
0.33%
Месячное изменение
2.02%
6-месячное изменение
2.06%
Годовое изменение
6.08%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%