Курс FCEF за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.10, а максимальная — 24.30.

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