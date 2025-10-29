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FCEF: First Trust Income Opportunities ETF

24.11 USD 0.13 (0.54%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FCEF汇率已更改-0.54%。当日，交易品种以低点24.07和高点24.16进行交易。

关注First Trust Income Opportunities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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FCEF新闻

常见问题解答

FCEF股票今天的价格是多少？

First Trust Income Opportunities ETF股票今天的定价为24.11。它在24.07 - 24.16范围内交易，昨天的收盘价为24.24，交易量达到25。FCEF的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Income Opportunities ETF股票是否支付股息？

First Trust Income Opportunities ETF目前的价值为24.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.51%和USD。实时查看图表以跟踪FCEF走势。

如何购买FCEF股票？

您可以以24.11的当前价格购买First Trust Income Opportunities ETF股票。订单通常设置在24.11或24.41附近，而25和-0.12%显示市场活动。立即关注FCEF的实时图表更新。

如何投资FCEF股票？

投资First Trust Income Opportunities ETF需要考虑年度范围21.95 - 24.30和当前价格24.11。许多人在以24.11或24.41下订单之前，会比较1.47%和。实时查看FCEF价格图表，了解每日变化。

First Trust Income Opportunities ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Income Opportunities ETF的最高价格是24.30。在21.95 - 24.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Income Opportunities ETF的绩效。

First Trust Income Opportunities ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Income Opportunities ETF（FCEF）的最低价格为21.95。将其与当前的24.11和21.95 - 24.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FCEF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FCEF股票是什么时候拆分的？

First Trust Income Opportunities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.24和5.51%中可见。

日范围
24.07 24.16
年范围
21.95 24.30
前一天收盘价
24.24
开盘价
24.14
卖价
24.11
买价
24.41
最低价
24.07
最高价
24.16
交易量
25
日变化
-0.54%
月变化
1.47%
6个月变化
1.52%
年变化
5.51%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%