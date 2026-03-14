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FCAL: First Trust California Municipal High income ETF

48.92 USD 0.05 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FCAL за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.85, а максимальная — 49.08.

Следите за динамикой First Trust California Municipal High income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FCAL сегодня?

First Trust California Municipal High income ETF (FCAL) сегодня оценивается на уровне 48.92. Инструмент торгуется в пределах 48.85 - 49.08, вчерашнее закрытие составило 48.97, а торговый объем достиг 40. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FCAL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust California Municipal High income ETF?

First Trust California Municipal High income ETF в настоящее время оценивается в 48.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.32% и USD. Отслеживайте движения FCAL на графике в реальном времени.

Как купить акции FCAL?

Вы можете купить акции First Trust California Municipal High income ETF (FCAL) по текущей цене 48.92. Ордера обычно размещаются около 48.92 или 49.22, тогда как 40 и -0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FCAL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FCAL?

Инвестирование в First Trust California Municipal High income ETF предполагает учет годового диапазона 47.65 - 50.12 и текущей цены 48.92. Многие сравнивают 0.49% и -2.34% перед размещением ордеров на 48.92 или 49.22. Изучайте ежедневные изменения цены FCAL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust California Municipal High income ETF?

Самая высокая цена First Trust California Municipal High income ETF (FCAL) за последний год составила 50.12. Акции заметно колебались в пределах 47.65 - 50.12, сравнение с 48.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust California Municipal High income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust California Municipal High income ETF?

Самая низкая цена First Trust California Municipal High income ETF (FCAL) за год составила 47.65. Сравнение с текущими 48.92 и 47.65 - 50.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FCAL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FCAL?

В прошлом First Trust California Municipal High income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.97 и 2.32% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
48.85 49.08
Годовой диапазон
47.65 50.12
Предыдущее закрытие
48.97
Open
49.08
Bid
48.92
Ask
49.22
Low
48.85
High
49.08
Объем
40
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
0.49%
6-месячное изменение
-2.34%
Годовое изменение
2.32%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%