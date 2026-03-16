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FCAL: First Trust California Municipal High income ETF

48.92 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FCAL汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点48.85和高点48.98进行交易。

关注First Trust California Municipal High income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FCAL新闻

常见问题解答

FCAL股票今天的价格是多少？

First Trust California Municipal High income ETF股票今天的定价为48.92。它在48.85 - 48.98范围内交易，昨天的收盘价为48.92，交易量达到30。FCAL的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust California Municipal High income ETF股票是否支付股息？

First Trust California Municipal High income ETF目前的价值为48.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.32%和USD。实时查看图表以跟踪FCAL走势。

如何购买FCAL股票？

您可以以48.92的当前价格购买First Trust California Municipal High income ETF股票。订单通常设置在48.92或49.22附近，而30和-0.12%显示市场活动。立即关注FCAL的实时图表更新。

如何投资FCAL股票？

投资First Trust California Municipal High income ETF需要考虑年度范围47.65 - 50.12和当前价格48.92。许多人在以48.92或49.22下订单之前，会比较0.49%和。实时查看FCAL价格图表，了解每日变化。

First Trust California Municipal High income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust California Municipal High income ETF的最高价格是50.12。在47.65 - 50.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust California Municipal High income ETF的绩效。

First Trust California Municipal High income ETF股票的最低价格是多少？

First Trust California Municipal High income ETF（FCAL）的最低价格为47.65。将其与当前的48.92和47.65 - 50.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FCAL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FCAL股票是什么时候拆分的？

First Trust California Municipal High income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.92和2.32%中可见。

日范围
48.85 48.98
年范围
47.65 50.12
前一天收盘价
48.92
开盘价
48.98
卖价
48.92
买价
49.22
最低价
48.85
最高价
48.98
交易量
30
日变化
0.00%
月变化
0.49%
6个月变化
-2.34%
年变化
2.32%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%