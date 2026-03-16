FCAL: First Trust California Municipal High income ETF
今日FCAL汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点48.85和高点48.98进行交易。
关注First Trust California Municipal High income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
FCAL股票今天的价格是多少？
First Trust California Municipal High income ETF股票今天的定价为48.92。它在48.85 - 48.98范围内交易，昨天的收盘价为48.92，交易量达到30。FCAL的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust California Municipal High income ETF股票是否支付股息？
First Trust California Municipal High income ETF目前的价值为48.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.32%和USD。实时查看图表以跟踪FCAL走势。
如何购买FCAL股票？
您可以以48.92的当前价格购买First Trust California Municipal High income ETF股票。订单通常设置在48.92或49.22附近，而30和-0.12%显示市场活动。立即关注FCAL的实时图表更新。
如何投资FCAL股票？
投资First Trust California Municipal High income ETF需要考虑年度范围47.65 - 50.12和当前价格48.92。许多人在以48.92或49.22下订单之前，会比较0.49%和。实时查看FCAL价格图表，了解每日变化。
First Trust California Municipal High income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust California Municipal High income ETF的最高价格是50.12。在47.65 - 50.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust California Municipal High income ETF的绩效。
First Trust California Municipal High income ETF股票的最低价格是多少？
First Trust California Municipal High income ETF（FCAL）的最低价格为47.65。将其与当前的48.92和47.65 - 50.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FCAL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FCAL股票是什么时候拆分的？
First Trust California Municipal High income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.92和2.32%中可见。
- 前一天收盘价
- 48.92
- 开盘价
- 48.98
- 卖价
- 48.92
- 买价
- 49.22
- 最低价
- 48.85
- 最高价
- 48.98
- 交易量
- 30
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.49%
- 6个月变化
- -2.34%
- 年变化
- 2.32%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%