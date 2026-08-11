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FBOT: Fidelity Disruptive Automation ETF

40.05 USD 0.24 (0.60%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FBOT за сегодня изменился на -0.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.05, а максимальная — 40.26.

Следите за динамикой Fidelity Disruptive Automation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FBOT сегодня?

Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) сегодня оценивается на уровне 40.05. Инструмент торгуется в пределах 40.05 - 40.26, вчерашнее закрытие составило 40.29, а торговый объем достиг 35. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FBOT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Disruptive Automation ETF?

Fidelity Disruptive Automation ETF в настоящее время оценивается в 40.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 29.40% и USD. Отслеживайте движения FBOT на графике в реальном времени.

Как купить акции FBOT?

Вы можете купить акции Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) по текущей цене 40.05. Ордера обычно размещаются около 40.05 или 40.35, тогда как 35 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FBOT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FBOT?

Инвестирование в Fidelity Disruptive Automation ETF предполагает учет годового диапазона 30.45 - 40.71 и текущей цены 40.05. Многие сравнивают 5.26% и 10.27% перед размещением ордеров на 40.05 или 40.35. Изучайте ежедневные изменения цены FBOT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Disruptive Automation ETF?

Самая высокая цена Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) за последний год составила 40.71. Акции заметно колебались в пределах 30.45 - 40.71, сравнение с 40.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Disruptive Automation ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Disruptive Automation ETF?

Самая низкая цена Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) за год составила 30.45. Сравнение с текущими 40.05 и 30.45 - 40.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FBOT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FBOT?

В прошлом Fidelity Disruptive Automation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.29 и 29.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.05 40.26
Годовой диапазон
30.45 40.71
Предыдущее закрытие
40.29
Open
40.14
Bid
40.05
Ask
40.35
Low
40.05
High
40.26
Объем
35
Дневное изменение
-0.60%
Месячное изменение
5.26%
6-месячное изменение
10.27%
Годовое изменение
29.40%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%